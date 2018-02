Pjongczang 2018. Sportowcy z Korei Północnej przylecieli na igrzyska

Dziesięcioro północnokoreańskich sportowców przyleciało w czwartek do południowokoreańskiego Pjongczangu, gdzie 9 lutego rozpoczną się zimowe igrzyska. Prosto z lotniska udali się do wioski olimpijskiej w Gangneung.

Zdjęcie Delegacja z Korei Północnej /AFP

W składzie reprezentacji Korei Północnej znaleźli się przedstawiciele takich sportów, jak narciarstwo alpejskie i biegowe, short track i łyżwiarstwo figurowe.

Na lotnisku obecnych było sporo kamer telewizyjnych, ale ubrani w czarne kurtki i futrzane czapki północnokoreańscy sportowcy nie udzielali wywiadów. Cała delegacja liczyła 32 osoby.

W ubiegłym tygodniu z kolei 12 hokeistek z Korei Północnej przyjechało do Pjongczangu, by dołączyć do wspólnego zespołu. Ustalono już wcześniej, że w igrzyskach weźmie udział wspólna drużyna hokeja na lodzie kobiet.

Reprezentanci obydwu reprezentacji podczas ceremonii otwarcia olimpiady pójdą pod wspólną flagą zjednoczonych Korei. Pjongczang położony jest ok. 80 km od granicy z Koreą Płn.