Pjongczang 2018. Wspólne treningi Koreańczyków na północy

Sportowcy z Korei Południowej polecieli w środę do Korei Północnej na wspólne treningi. To kolejny pojednawczy gest przed zimowymi igrzyskami, które w dniach 9-25 lutego odbędą się w południowokoreańskim Pjongczangu.

Zdjęcie Ośrodek Masikryong /AFP

W składzie delegacji Korei Płd. na wyjazd do ośrodka narciarskiego Masikryong znalazło się 45 osób, w tym ok. 30 alpejczyków i biegaczy narciarskich. Są oni rezerwowymi w reprezentacji i nie będą uczestniczyć w zbliżających się olimpijskich zmaganiach.

W środę sportowcy obu krajów nie ćwiczyli razem i nie rozmawiali, ale stanęli do wspólnego zdjęcia. Na czwartek zaplanowane są treningi obu ekip i udział w zawodach towarzyskich.

W ubiegłym tygodniu z kolei 12 hokeistek z Korei Północnej udało się do Korei Południowej, by dołączyć do wspólnego zespołu narodowego. Ustalono już wcześniej, że w igrzyskach weźmie udział wspólna drużyna hokeja na lodzie kobiet. Od dwóch lat nie było rozmów na wysokim szczeblu przedstawicieli obydwu Korei.

Środowy lot był pierwszym bezpośrednim lotem z Korei Południowej do Północnej od 2015 roku.

Reprezentanci obydwu reprezentacji podczas ceremonii otwarcia olimpiady pójdą pod wspólną flagą zjednoczonych Korei. Pjongczang położony jest ok. 80 km od granicy z Koreą Płn.