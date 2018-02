Wygraj olimpijskie maskotki z autografami polskich sportowców!

Wielkie sportowe święto trwa w koreańskim Pjongczangu, ale atmosferę igrzysk olimpijskich każdy może poczuć nie ruszając się z domu! Codziennie rozdajemy niesamowite nagrody - w tym także maskotki z autografami polskich sportowców! Aby powalczyć o nagrody, należy wziąć udział w konkursie olimpijskim Interii oraz Eurosportu.

Zdjęcie Maskotki olimpijskie /interia /INTERIA.PL

Dzisiaj do rozdania maskotka z autografem naszego multimedalisty zimowych igrzysk olimpijskich - Kamila Stocha.

Aby wziąć udział w konkursie należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie, które zostanie zadane w programie "Pjongczang Show" na antenie Eurosportu 1 emitowanym codziennie o godz. 20:00.

Odpowiedzi należy kierować na nasz adres e-mail: sport-konkurs@firma.interia.pl - podając odpowiedź oraz swoje imię i nazwisko, a także adres zamieszkania. Wiadomość musi zawierać także poniższą adnotację:

"Akceptuję regulamin konkursu ""Konkurs - gram o maskotkę igrzysk"" i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych w regulaminie w celu przeprowadzenia konkursu przez Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, jako administratora danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania."

Codziennie, przez 17 dni trwania igrzysk, będziemy nagradzać trzech szczęśliwców.

Zdjęcie Nagrody w konkursie olimpijskim /INTERIA.PL

Pamiętajcie, że każdy dzień igrzysk to nowa szansa na zdobycie niepowtarzalnego białego tygrysa o wdzięcznym imieniu Soohorang z autografem jednego z naszych olimpijczyków.



Maskotka z podpisem K. Stocha lub J. Kowalczyk to niesamowita pamiątka z zimowych igrzysk olimpijskich rozgrywanych w Azji, więc serdecznie zapraszamy do zabawy.

Zobacz regulamin konkursu!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Stoch. Moja historia: Horngacher ojcem sukcesu Eurosport



Zmagania wszystkich sportowców codziennie od 9 do 26 lutego możecie śledzić na antenie kanałów Eurosport.



Za wsparcie przy pozyskaniu maskotek na potrzeby konkursu dziękujemy Centrum Kultury Koreańskiej.

Laureaci konkursu:

22 lutego

1. Maskotka z autografem - Bartek Pawłowski z Chociczy

2. Gadżety Eurosportu - Kamil Sałek z Jędrzejowa

3. Gadżety Interii - Bartosz Kałuziński z Sieradza

21 lutego

1. Maskotka z autografem - Wojciech Tabor z Myślenic

2. Gadżety Eurosportu - Marek Mucha z Bielsko-białej

3. Gadżety Interii - Sebastian Trocha ze Świętochłowic

20 lutego

1. Maskotka z autografem - Agnieszka Kołodziej ze Szczepanowa

2. Gadżety Eurosportu - Monika Honkisz z Lubania

3. Gadżety Interii - Maciej Jasiurski z Częstochowy

19 lutego



1. Maskotka z autografem - Joanna Bełtowska z Bielawy

2. Gadżety Eurosportu -Zofia Wacławowicz ze Zgierza

3. Gadżety Interii - Bożena Kowalik z Wąchocka

18 lutego



1. Maskotka z autografem - Oskar Szechnicki z Rzepina



2. Gadżety Eurosportu - Julita Witczak ze Świdnika



3. Gadżety Interii - Błażej Gabryś z Rudy Śląskiej

17 lutego

1. Maskotka z autografem - Marta Pieńkowska z Brwinowa

2. Gadżety Eurosportu - Radosław Borkowski z Leśnej

3. Gadżety Interii - Daria Baczkowska z Piły

16 lutego



1. Maskotka z autografem - Julia Socha z Mikołowa (Kamil Stoch)

2. Gadżety Eurosportu - Rafał Waszkowiak z Lubina (Natalia Czerwonka)

3. Gadżety Interii - Karolina Tylka z Leśnej (Pita Taufatofua z Tonga)

15 lutego

1. Maskotka z autografem - Łukasz Ćwięczek z Rybnika (Stefan Hula)

2. Gadżety Eurosportu - Emilia Romańczuk z Warszawy (Piotr Żyła)

3. Gadżety Interii - Aleksandra Wilczowska z Zabrza (Kamil Stoch)

14 lutego

1. Maskotka z autografem - Weronika Rzońca z Dąbrowy Górniczej (Michał Kłusak)

2. Gadżety Eurosportu - Mirela Wilczowska z Chorzowa (Stefan Hula)

3. Gadżety Interii - Andrzej Sowiński z Warszawy (Mateusz Sochowicz)

13 lutego

1. Maskotka - Michał Sarosiek ze Szczecina (Biało-czerwony gang podbija Pyongchang)

2. Gadżety Eurosportu - Maciej Nęciński z Łodzi (Pokażmy w Pjongczangu lodowy pazurek, by zabrzmiał nam hucznie polski mazurek)

3. Gadżety Interii - Kamil Tarnowski z Lubawy (Z orzełkiem na piersi będziemy najlepsi)

12 lutego

1. Maskotka - Adrian Kucharski z Czeladzi

2. Gadżety Eurosportu - Michał Stawowczyk z Nowej Wsi

3. Gadżety Interii - Artur Anszczak z Warszawy

11 lutego

1. Maskotka - Jakub Cybichowski ze Środy Wielkopolskiej (Impuls)



2. Gadżety Eurosportu - Szymon Zając z Borowej Wsi (Gemini/Bliźniak)



3. Gadżety Interii - Agnieszka Makarowicz ze Starych Siołkowic (Soczi - od koreańskiego określenia karabinu)

10 lutego

1. Maskotka - Mateusz Wojciechowski z Gdańska

2. Gadżety Eurosportu - Agnieszka Dydacka z Wrocławia

3. Gadżety Interii - Julia Zając z Mikołowa

9 lutego

1. maskotka - Anna Wolkiewicz z Przeźmierowa (PSY - Gangnam Style)

2. gadżety Eurosportu - Wojciech Gawlik z Krakowa (Wilki - Bohema)

3. gadżety Interii - Anna Fober-Cieślar z Bielsko-Białej (Alibabki - Tango zalotne przeleć mnie)