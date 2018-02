Pjongczang 2018. Drużyna skoczków wizytówką reprezentacji na igrzyska

Spośród 58 naszych sportowców, jakich będziemy mogli oglądać w Korei Południowej, największe nadzieje na medale wiążemy z występem polskich skoczków. Przed podopiecznymi Stefana Horngachera stoi historyczna szansa na pierwszy olimpijski medal w rywalizacji drużynowej. O tym Adam Małysz mógł tylko pomarzyć. Najpierw czekają nas emocje w konkursach indywidualnych. Transmisje w Eurosporcie 1.

Za nami kwalifikacje do sobotniego konkursu na skoczni normalnej HS109. Potwierdziło się, że ci którzy dominowali na treningach, byli również bardzo mocni w eliminacjach. Szczególnie dotyczy to Niemca Andreasa Wellingera oraz dwójki Polaków: Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. Polacy zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

Wellinger wyrasta na tzw. czarnego konia sobotniego konkursu. Podczas wszystkich prób zaprezentował się lepiej od wydawać by się mogło murowanego faworyta do medalu, a więc rodaka Richarda Freitaga, który dopiero w ostatnich dwóch skokach osiągał dobre odległości.

Być może Freitag celowo nie pokazuje jeszcze całej mocy, by „odpalić” w najważniejszym momencie, tak samo jak Norwegowie, którzy z wyjątkiem słabszego ostatnio Andreasa Stjernena skakali znacznie poniżej oczekiwań.

Kamil Stoch

- Skoki były na dobrym poziomie, ale też wiem, że mogłyby być lepsze. Za każdym razem powtarza się ten sam problem, czyli wyczucie czasu odbicia na progu. Na pewno mogę popracować jeszcze trochę nad pozycją dojazdową – mówił mistrz z Zębu.

Jeśli te słowa wypowiedziałby inny zawodnik po zajęciu drugiego miejsca w kwalifikacjach, to można by go uznać za szaleńca. Jednak to Stoch, a więc dwukrotny mistrz olimpijski. Gdyby nie wymagał od siebie perfekcji, to prawdopodobnie nigdy nie doszedłby na sam szczyt.

- Udaje się skutecznie odciąć od spekulacji. To, co zdobyłem, nie zostanie mi już odebrane. Wybieramy się na kolejne igrzyska, na które jedziemy jako inni zawodnicy, bardziej doświadczeni. Inne miejsce, inna atmosfera, inne skocznie. Niczego nie musimy bronić, możemy wszystko zdobywać – mówił niedawno 30-latek.

Nie ma co specjalnie odnosić się do jego słów wypowiedzianych tuż przed wylotem do Korei Południowej. Nie trzeba dodatkowo „pompować balonika” i zwiększać presji, która wbrew temu co mówi nasz skoczek, na pewno jest spora. Kamil doskonale zdaje sobie sprawę z własnej dyspozycji i tego, czego może dokonać.



Dawid Kubacki

Kubacki wygrywając letni cykl zawodów Grand Prix dał wszystkim wyraźny sygnał, że jego forma zanotowała wyraźny progres. Startował latem w pięciu zawodach i wszystkie wygrał. To musi budzić szacunek.

Rzecz jasna, letnie zawody nie cieszą się taką popularnością i prestiżem jak zimowe, podczas których występują wszyscy najlepsi skoczkowie. Jednak całego cyklu nie może wygrać przypadkowy skoczek, który później w zimie nagle zgubi formę i nie będzie „łapał” się do finałowej trzydziestki. Polak zajmuje 10. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i to miejsce nikogo dziwić nie może. Dwie trzecie lokaty i szósta „generalce” Turnieju Czterech Skoczni – to wizytówka Kubackiego z tego sezonu. - Oddałem normalne, treningowe skoki. Treningiem też były kwalifikacje. Skaczę po to, aby walczyć o medale – mówił po kwalifikacjach do sobotniego konkursu.

Te słowa nie mogą nikogo dziwić. Zwycięstwo w jednym z treningów oraz trzecie miejsce uzyskanie podczas kwalifikacji, stawiają Kubackiego w roli jednego z poważnych pretendentów do medalu.

Dawid Kubacki skokami narciarskimi zainteresował się w wieku sześciu lat, po obejrzeniu jednego ze skoków japońskiego mistrza olimpijskiego indywidualnie i w drużynie - Kazuyoshiego Funakiego.

Stefan Hula

- Trener dobrze nami kieruje i daje cenne uwagi. My się do nich stosujemy i staramy się wykonywać zadania jak najlepiej – mówił kilka dni temu Hula, gdy zapytano o jego formę.

Zawodnik ze Szczyrku pod koniec zeszłego roku został po raz pierwszy mistrzem Polski. 31-latek zdobył pierwszy tytuł tej rangi na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. Stefan nie dał szans rywalom i wygrał konkurs z ogromną przewagą ponad 20 punktów na drugim w klasyfikacji Piotrem Żyłą.

Od tamtego momentu jego forma ruszyła wyraźnie do góry. Pod koniec stycznia, w zawodach w Zakopanem, świeżo upieczony mistrz Polski osiągnął najlepszy wynik w historii występów w Pucharze Świata - czwarte miejsce. Pozostał duży niedosyt, ponieważ po pierwszej serii nasz skoczek prowadził, a do podium zabrakło ostatecznie zaledwie 0,3 punktu.

Jest 13. w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tak wysoko nie był nigdy. Najstarszy skoczek kadry A swoją życiową formę osiągnął w wieku, w którym wielu skoczków myśli już o zakończeniu kariery lub tak po prostu robi. On tak nie postąpił i teraz jego forma rozkwita na miarę potencjału sportowego.

- Zarówno w serii próbnej, jak i kwalifikacjach nie było szału, ale to były dobre próby – mówił Hula po zajęciu 9. miejsca w kwalifikacjach.

Odpoczynek Piotra Żyły szansą dla Macieja Kota

Zarówno Piotr Żyła i Maciej Kot wypadają w tym sezonie słabiej na tle wspomnianej trójki skoczków. Odpowiednio 14. i 21. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nie są szczytem ich marzeń i możliwości. Czy ich nieco surowsza ocena jest efektem lepszej postawy Kubackiego i Huli? Być może. W końcu „apetyt rośnie w miarę jedzenia”.

Dwa ósme miejsca w zawodach tegorocznego Pucharu Świata to trochę za mało jak na tak ambitnego sportowca jak Kot. Brakuje błysku. Plusem na pewno jest regularność, która w jego przypadku przejawia się na wieloma miejscami w drugiej dziesiątce tegorocznych zawodów.

- Moje skoki były w czwartek odrobinę lepsze niż dzień wcześniej, co cieszy, bo to znaczy, że moja dyspozycja rośnie – stwierdził po czwartkowych kwalifikacjach, w których zajął 11. miejsce.

Piotr Żyła punktował we wszystkich konkursach tego sezonu, w jakich wystąpił. Były to jednak nieco słabsze miejsca. W próbie przedolimpijskiej w niemieckim Willingen, w niedzielnym konkursie stanął na najniższym stopniu podium.

Ten zryw nie przekonał Stefana Horngachera. Po pierwszych trzech środowych treningach, trener naszej kadry podjął decyzję, że zawodnikiem, który nie dostanie szansy udziału w kwalifikacjach do pierwszego indywidualnego konkursu będzie popularny „Wewiór”.

Wydaje się, że Żyła nie powinien mieć o to pretensji do trenera. Dzień później, podczas kolejnych skoków treningowych Żyła zaprezentował się słabiej niż miało to miejsce w pierwszym dniu. Tak więc ocena Hongachera wydaje się całkowicie trafna. Nasz zawodnik ze spokojem to przyjął.

- Jasne było, że odpadnie ten, który będzie skakał najsłabiej. Na skoczni normalnej byłem to ja i co zrobić? Taki jest sport. Trzeba pracować nad tym, aby w kolejnych dniach było lepiej – zapewnił.

Dziewiąty konkurs drużynowy na zimowych IO

Z konkursami drużynowymi podczas zimowych IO mamy do czynienia dopiero od 1988 roku, a więc od rywalizacji w kanadyjskim Calgary. Pierwsze historyczne złoto zdobyła reprezentacja Finlandii, która w późniejszych latach jeszcze dwukrotnie wygrywała olimpijskie zawody.

Poza Finami ze złota olimpijskiego mogli cieszyć się Niemcy, którzy również trzykrotnie okazywali się najlepsi. To właśnie nasi zachodni sąsiedzi będą bronić tytułu wywalczonego przed czterema laty w rosyjskim Soczi. Ponadto dwa złote medale ma na swoim koncie Austria. Jeden raz najlepsi okazali się Japończycy, którzy wygrali konkurs drużynowy w 1988 roku na swojej ziemi w Nagano.

Polacy niestety nie mają dobrych wspomnień. O ile w konkursach indywidualnych mamy się czym chwalić za sprawą Wojciecha Fortuny, Adama Małysza i Kamila Stocha, to w konkursach drużynowych dotychczas wypadaliśmy słabo. Nigdy nie zdobyliśmy medalu. Naszym najlepszym miejscem była czwarta pozycja w Soczi.

Trener polskich skoczków Horngacher ma w tym momencie „problem”, jakiego może pozazdrościć mu nie jeden szkoleniowiec. Jest nim jest oczywiście „kłopot bogactwa”. Polscy kibice dożyli czasów, kiedy ekipa polskich skoczków ma pięciu bardzo dobrych zawodników: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Maciej Kot i Piotr Żyła.

Można powiedzieć, że mamy niesamowicie mocną drużynę. Niedawna wygrana polskich skoczków w konkursie drużynowym w Zakopanem, na pewno jeszcze bardziej wzmocniła ich mentalnie. Warto przypomnieć, ze polscy skoczkowie są aktualnymi mistrzami świata w konkursie drużynowym. Złote medale wywalczyli przed niespełna rokiem na dużej skoczni w Lahti.

„Na podium powinni być Norwegowie, Niemcy i Polacy”

- Patrząc na wyniki z ostatniego czasu wydaje się, że na podium powinni być Norwegowie, Niemcy i Polacy. Oczywiście, wszystko jest możliwe, podczas igrzysk szczególnie – stwierdził trener norweskich skoczków, Alexander Stoeckl.

Trudno nie zgodzić się z jego słowami. Norwegowie, którzy niedawno mogli cieszyć się ze zdobycia drużynowego mistrzostwa świata w lotach, w ostatnich konkursach przed igrzyskami potwierdzili swoją wysoką formę. Zwycięstwa Forfanga oraz Tandego w Willingen na tydzień przed IO, sugerują, że to właśnie skoczkowie z Norwegii będą faworytami konkursu drużynowego.

Z pozostałych drużyn wydaje się, że niezwykle groźni będą reprezentanci Niemiec z Freitagiem i Wellingerem na czele. Wspomniani skoczkowie podczas treningów oraz kwalifikacji do pierwszego indywidualnego konkursu zajmowali bardzo wysokie miejsca.

Z kolei austriaccy zawodnicy nie powinni włączyć się do rywalizacji o czołowe miejsca w konkursie drużynowym. Analizując od dłuższego czasu ich wyniki, można dojść do wniosku, że ich złota generacja z Thomasem Morgensternem i Gregorem Schlierenzauerem na czele, dobiegła końca. Sam Stefan Kraft raczej nie będzie w stanie pociągnąć za sobą zespołu do upragnionego medalu. Wydaje się, że ubiegłoroczny zdobywca Pucharu Świata będzie mógł powalczyć o medale jedynie w konkursach indywidualnych.

Z roli faworytów wydaje się, że można również wykluczyć skoczków ze Słowenii. Co prawda oni zdobyli niedawno srebrne medale podczas mistrzostw świata w lotach, ale wspomniane loty to jest nieco inny rodzaj skakania niż tradycyjne konkursy na znacznie mniejszych obiektach. Zawodników ze Słowenii stać na sprawienie pojedynczej sensacji, co pokazało sensacyjne zwycięstwo Anże Semenicia w Zakopanem. Jednak jeden lub dwa dobre wyniki w konkursie, to za mało by liczyć się w walce o medal w zawodach drużynowych, gdzie potrzeba czterech regularnych skoczków, którzy powinni zagwarantować osiem równych i długich skoków.

Skocznie w Pjongczangu, na których odbędą się olimpijskie konkursy są chronione specjalnymi siatkami, których zadaniem jest zminimalizowanie podmuchów. Jeśli pogoda dopisze i wiatr, nie będzie miał dużego wpływu na rezultaty osiągane przez skoczków, to będziemy mogli liczyć na super sportowe emocje i bardzo prawdopodobny pierwszy historyczny medal olimpijski Polaków w konkursie drużynowym.

Pierwszy indywidualny konkurs zaplanowany został na 10 lutego, na godzinę 13.35 czasu polskiego. Zawody odbędą się na skoczni normalnej HS109.

Harmonogram:

Sobota, 10.02.2018

12:20 - Seria próbna mężczyzn (HS109)

13:35 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego mężczyzn (HS109)

Środa, 14.02.2018

12:00 - Oficjalny trening mężczyzn (HS142)

Czwartek, 15.02.2018

12:00 - Oficjalny trening mężczyzn (HS142)

14:30 - Odprawa techniczna mężczyzn

Piątek, 16.02.2018

12:15 - Seria próbna mężczyzn (HS142)

13:30 - Kwalifikacje mężczyzn (HS142)

Sobota, 17.02.2018

12:15 - Seria próbna mężczyzn (HS142)

13:30 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego mężczyzn (HS142)

Niedziela, 18.02.2018

12:00 - Oficjalny trening mężczyzn (HS142)

14:00 - Odprawa techniczna mężczyzn

Poniedziałek, 19.02.2018

12:15 - Seria próbna mężczyzn (HS142)

13:30 - Pierwsza seria konkursu drużynowego mężczyzn (HS142)

Andrzej Beska