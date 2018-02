Pjongczang 2018. Sztab wierzy w Piotra Żyłę

Piotr Żyła był tym z Polaków, który olimpijską rywalizację na obiekcie normalnym w Pjongczangu oglądał jako kibic. Sztab wierzy jednak, że jeszcze pokaże co potrafi. - Może nam pomoc odnieść sukces na dużej skoczni - powiedział trener Stefan Horngacher.

Do Korei Południowej mogło się udać pięciu polskich skoczków, ale regulamin przewiduje, że w każdym konkursie jeden kraj może reprezentować maksymalnie czterech zawodników. Biało-czerwoni ustalili, że na skoczni normalnej zabraknie tego, który będzie najsłabiej skakał na środowym treningu, zaledwie dzień po przylocie do Pjongczangu. Okazał się nim Żyła i nic dziwnego, że po jego zakończeniu nie miał ochoty na rozmowę.

U progu sezonu perspektywa wyrównanej walki o miejsce w składzie była trudna do wyobrażenia. Oprócz Żyły pewniakami byli Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Maciej Kot - drużynowi złoci medaliści z ubiegłorocznych mistrzostw świata w Lahti. Mało kto spodziewał się, że aż tak dobrze skakać zacznie Stefan Hula.

31-latek, który w Finlandii udział zakończył jedynie na skokach treningowych, w sobotę był blisko olimpijskiego medalu. Prowadził po pierwszej serii, ale ostatecznie konkurs, rozgrywany w trudnych ze względu na zmienny wiatr warunkach, zakończył na piątym miejscu.

- Wszystko okaże się po treningach na dużej skoczni. Piotrek jest zdeterminowany. On wie doskonale, że potrafi skakać, co pokazał w Willingen, zajmując trzecie miejsce. Już przed zawodami w Niemczech mówiłem, że jeśli tylko do progu dojedzie tak, jak powinien, to będzie dobrze. Tu znów zaczął inaczej jeździć i zrobiło się gorzej. Trener Horngacher cały czas jednak nad nim pracuje - powiedział Adam Małysz, dyrektor ds. skoków i kombinacji norweskiej w PZN.

W styczniu na mistrzostwa świata w lotach ze składu wypadł Kot, którego forma potem wzrosła. To prawdopodobnie on stoczy z Żyłą walkę o udział w obu konkursach na dużej skoczni - indywidualnym i drużynowym. Obaj zwykle dzielą ze sobą pokój i nie inaczej jest w Korei. Kot żartował nawet kiedyś, że bez względu na to, który z nich znajdzie się w kadrze i wywalczy medal, to zostanie on w pokoju.

- Piotrek jest naprawdę w dobrej sytuacji i przede wszystkim dobrej formie. Na normalnej skoczni być może nie był jeszcze dostatecznie obudzony i stąd problem z najazdem. Teraz jednak na pewno jest gotowy na dużą skocznię. Myślę, że może nam pomóc odnieść na niej sukces - podkreślił Horngacher.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie ogłoszony skład na zmagania indywidualne na dużym obiekcie. Kwalifikacje do nich zaplanowane są na piątek, a walka o medale na sobotę.

- Nie ustaliliśmy jeszcze zasad wewnętrznej rywalizacji, cały czas się nad nimi zastanawiamy. W środę zaczną się treningi na skoczni, ale w tym momencie nie wiem w ilu sesjach weźmiemy udział. Skład prawdopodobnie będzie znany w czwartek lub piątek - dodał szkoleniowiec.

Konkurs drużynowy natomiast odbędzie się dokładnie za tydzień.