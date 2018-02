Pjongczang 2018. Paweł Trychiczew miał koszmarny wypadek. Wideo

Takich obrazków nie chcemy oglądać. Fatalnie skończył się zjazd do superkombinacji dla Pawła Trychiczewa. Rosjanin doznał groźnie wyglądającego wypadku. Alpejczyk przekoziołkował, wpadł bezwładnie w siatkę zabezpieczającą trasę i stracił przytomność. Przewieziono go do szpitala. Zobaczcie.