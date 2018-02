Pjongczang 2018. Olimpijczycy z Rosji - Niemcy 4-3 w finale hokeja. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Co to był za mecz! Niemcy byli blisko sprawienia sensacji, ale ostatecznie to Rosjanie sięgnęli po złote medale IO. Potrzebowali do tego jednak dogrywki i ostatecznie wygrali 4-3.