R8 Basket AZS Politechnika Kraków. Sponsor grozi odejściem

Zanosi się na koniec przygody koszykarskiej drużyny R8 Basket AZS Politechnika Kraków, która po porażce w ćwierćfinale I ligi z GKS-em Tychy traci sponsora.

Zespół R8 Basket AZS Politechnika powstała przed sezonem 206/2017 i od razu wywalczyła awans na zaplecze ekstraklasy. Właściciel i główny sponsor ekipy - Dominik Kotarba-Majkutewicz miał ambitne plany awansu do koszykarskiej ekstraklasy i europejskich pucharów. Chciał podejmować rywali w okazałej Tauron Arenie, z widownią na 15 tys.

Po sezonie zasadniczym I ligi drużyna zajęła 4. miejsce i w ćwierćfinale zmierzyła się z 5. GKS-em Tychy, przegrywając rywalizację do trzech zwycięstw 1-3. Niepowodzenie to nakłoniło właściciela krakowskiej drużyny do deklaracji o wycofaniu się z łożenia na koszykówkę.

- Jestem przekonany, że będziemy mieli w przyszłym sezonie zespół prezentujący minimum ekstraklasowy poziom. Jedynym dla nas utrudnieniem jest fakt, że w rozgrywkach pierwszej ligi nie mogą grać zawodnicy bez polskiego paszportu i to może nas ograniczyć. Dlatego pewnie nie wygramy rozgrywek FIBA Europe Cup, ale na pewno w nich powalczymy - mówił nam rok temu, po awansie na zaplecze ekstraklasy Dominik Kotarba-Majkutewicz. Życie zweryfikowało te plany.

W półfinale GKS Tychy zmierzy się ze Spójnią Stargard.

