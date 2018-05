Rajd Dakar powróci do swoich korzeni?

Organizatorzy Rajdu Dakar musieli uporać się ze sporymi problemami w kwestii ustalenia trasy rajdu w 2019 roku. Po wycofaniu się Chile, Argentyny i Boliwii ostatecznie kierowcy będą rywalizować tylko w Peru. By uniknąć podobnych problemów w 2020, rozważana jest możliwość powrotu do Afryki.

Rajd Dakar zawsze związany był z Afryką. Od pierwszej edycji w 1979 roku kierowcy walczyli na Czarnym Lądzie. Wszystko zmieniło się w 2008 roku. Wówczas rywalizacja miała rozpocząć się w Lizbonie i zgodnie z tradycją zakończyć w Dakarze. Aczkolwiek przed startem organizatorzy otrzymywali mnóstwo gróźb o możliwym ataku terrorystycznym. Ostatecznie rajd odwołano, a rok później został przeniesiony do Ameryki Południowej.

Każda kolejna edycja była sukcesem. Organizatorzy nie mieli również problemów ze znalezieniem państw, które chciałyby gościć Rajd Dakar. Aż do teraz. Do samego końca trwały rozmowy z zainteresowanymi. Peru potwierdziło swoją obecność, lecz wycofały się Chile, Argentyna i Boliwia. Ostatecznie Rajd Dakar w 2019 roku odbędzie się tylko w Peru.

Ogromne trudności, jakie spotkały organizatora, wymusiły na ASO poszukanie nowych, a w zasadzie sprawdzonych, możliwości. Dyrektor rajdu Etienne Lavigne potwierdził, że rozważany jest powrót do Afryki.

- Biorąc pod uwagę to, co nas teraz spotkało, musimy myśleć o innych miejscach. Nie możemy cierpieć z powodu decyzji, na które nie mamy wpływu. Dakar to największy rajd na świecie, więc nie możemy pozwolić sobie na takie sytuacje. Dlatego już teraz myślimy o przyszłości. Tworzymy kontakty w Algierii, Angoli i Namibii. Spotkaliśmy się również z politycznymi liderami z tego pierwszego kraju i wiemy, że oni chcieliby zobaczyć Rajd Dakar u siebie. To może być nasza przyszłość - powiedział Lavigne.

