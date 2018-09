Aaron Russell: Nie mam preferencji co do półfinałowego przeciwnika

Amerykanin Aaron Russell zaznaczył, że nie ma dla niego znaczenia, na kogo jego reprezentacja trafi w półfinale mistrzostw świata. "Wszystkie trzy zespoły, które mogą być naszym rywalem, są równie mocne, więc nie mam preferencji" - powiedział PAP siatkarz.

"Nie zaskoczy mnie żadne zestawienie w półfinale. Mogą to być równie dobrze Polacy, Serbowie, a nawet Włosi. Tak, nie wykluczam Italii, bo przecież dopóki są choćby niewielkie szanse, to nie można nikogo skreślać. Oglądamy mecze drugiej grupy w trzeciej rundzie właśnie po to, by zyskać wiedzę o zespołach i zawodnikach, z którymi możemy zmierzyć się w sobotę oraz dzień później" - zaznaczył Russell.

Ekipa USA była do piątku jedyną niepokonaną w stawce uczestników MŚ. Tego dnia jednak trener John Speraw postanowił dać odpocząć podstawowym graczom przed decydującą fazą turnieju. W efekcie jego podopieczni przegrali 0:3.

"Oczywiście fajnie byłoby pozostać do końca mistrzostw bez porażki, ale myśl o ewentualnym przegraniu spotkania nie spędzała nam snu z powiek w którejkolwiek fazie tej imprezy. Ważniejszy jest główny cel" - podkreślił 25-letni przyjmujący.

Jak dodał, zwycięska passa w trwającym obecnie mundialu przyczyniła się do zwiększenia pewności siebie.

"Przede wszystkim jednak sprawiła, że między nami - tj. atakującymi i rozgrywającym - jest większe zaufanie" - zwrócił uwagę.

Russell przyznał, że nie od początku MŚ układały się po myśli jego zespołu. Małą wpadką była strata punktu w spotkaniu pierwszej rundy z Australijczykami.

"Tak, to była niespodzianka. Mieliśmy wtedy jeszcze trochę problemów, m.in. z atakiem. Nie najlepiej szło nam także w pojedynku z Serbami (także wygrany 3:2 - PAP). Może potrzebowaliśmy nieco czasu, żeby wejść na najwyższy poziom. Myślę, że teraz znaleźliśmy już swój rytm i idzie nam całkiem dobrze" - ocenił.

Zadowolenia z awansu do "czwórki" nie ukrywał Brazylijczyk Bruno Rezende.

"Jesteśmy w półfinale. To był cel, który mieliśmy postawiony. Mierzyliśmy się dotychczas z wieloma silnymi zespołami w tych MŚ. W pierwszej rundzie wiele osób mówiło, że obecna Brazylia to już nie to, że teraz liczą się USA czy Rosja" - wspominał w rozmowie z polskimi dziennikarzami rozgrywający.

On - podobnie jak Russell - nie ma zespołu, na który wolałby trafić w półfinale.

"Widać, że każdy z sześciu zespołów, które dotarły do Turynu, prezentuje naprawdę dobry poziom i nie brakuje im talentu. Co do jutra, to nie mam preferencji. Trzeba zachować skupienie, wszystkich naszych 14 zawodników musi być gotowych na wielką bitwę. Nie ma znaczenia, że wyszliśmy z pierwszego miejsca w grupie. Nie sądzę bowiem, by można było powiedzieć, że może nam się trafić dzięki temu łatwiejszy rywal. Serbowie i Polacy grają naprawdę dobrze. Włosi w przypadku awansu dostaliby zaś ogromny zastrzyk energii. Może w ich wypadku wydarzy się cud" - analizował Rezende.

W jego drużynie - podobnie jak u Amerykanów - w piątek szansę na zaprezentowanie się dostali głównie rezerwowi.

"Siatkarzom, którzy dotychczas dużo grali potrzebny był odpoczynek. Przed półfinałem musimy zachować tyle energii, ile się tylko da" - zaznaczył.

32-letni zawodnik ma zastrzeżenia do obecnej formuły MŚ, która sprawia, że niektóre zespoły - mając już pewność awansu - nie przykładają się do meczów trzeciej rundy.

"Jesteśmy jednym z tych zespołów, który zawsze chce wygrać. Być może formuła powinna zostać zmieniona. Jeśli jesteś w ćwierćfinale, to powinieneś walczyć i myśleć o tym, by znaleźć się w półfinale. Każdy musi wygrać, a takie dni jak dzisiejszy nie są dobre dla siatkówki i kibiców" - przyznał Brazylijczyk.

Zarówno "Canarinhos", jak i Amerykanie czekają na wyłonienie półfinałowych przeciwników. Na razie wiadomo tylko, że jednym z nich będą Serbowie, którzy są już pewni awansu. Występujący także w grupie J Polacy i Włosi zmierzą się wieczorem. Biało-czerwonym potrzeba 61 małych punktów bądź jednego seta, by dostać się do półfinału. Jeśli wygrają partię, to zajmą w tabeli pierwszą pozycję i w sobotę powalczą z USA.

Z Turynu - Agnieszka Niedziałek (PAP)