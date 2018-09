Artur Szalpuk: Jesteśmy gotowi do walki

Reprezentacja Polski wygrała we wtorek spotkanie z Bułgarią za trzy punkty (3:1) i z kompletem piętnastu "oczek" zajęła pierwsze miejsce w grupie D siatkarskiego mundialu. W ocenie Artura Szalpuka, przyjmującego Biało-Czerwonych, polski zespół zagrał bardzo dobrze na zagrywce oraz dobrze na ataku. - Fajnie, że taki trudny mecz nas spotkał i potrafiliśmy go wygrać - ocenił siatkarz polskiej kadry.

Zdjęcie Artur Szalpuk (nr 7) /PAP/Maciej Kulczyński /PAP



Kolejny raz bardzo dobrze w polu zagrywki zaprezentował się Jakub Kochanowski, co docenia także kolega z zespołu. - Kuba bardzo dobrze zagrywał, chwała mu za to, by w takim momencie wejść i pomóc drużynie wyjść z opresji - powiedział Szalpuk.



Podopieczni Vitala Heynena z meczu na mecz grają coraz lepiej. - Nie zastanawiam się nad tym, czy rośniemy z meczu na mecz. Po prostu wychodzimy i gramy na sto 110 procent. Na pewno takie zwycięstwa coś nam dają, ale my jesteśmy pewni swoich możliwości - zapewnia przyjmujący PGE Skry Bełchatów.



Przed nimi jednak kolejni rywale, a walka z nimi zadecyduje o pozycji w kolejnej rundzie. Według polskiego przyjmującego, cały zespół jest bardzo dobrze przygotowany do następnych wymagających spotkań.



- Myślę że dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy i jesteśmy gotowi do walki. Dwa dni odpoczynku zrobią swoje i będziemy gotowi do kolejnych spotkań - zakończył reprezentant Polski.



Przypomnijmy, że w dniach 21-23 września Biało-Czerwoni zmierzą się w Warnie odpowiednio z Argentyną, Francją i Serbią. Wszystkie spotkania zostały zaplanowane na godzinę 19:40.



Rozmawiała: Dorota Szturm de Hirszfeld

Za: PlusLiga.pl