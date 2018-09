MŚ siatkarzy 2018: Amerykanie wygrali po raz dziewiąty i wyrzucili Rosję z turnieju

Dziewiąte spotkanie z rzędu wygrała reprezentacja USA w finałach siatkarskich mistrzostw świata 2018. W Turynie Amerykanie 3:0 (25:22, 25:23, 25:23) pokonali Rosję, która tym samym odpadła z MŚ. Brak awansu do półfinału i kiepskie dwa ostatnie spotkania w wykonaniu mistrzów Europy to jak na razie największa niespodzianka trzeciej fazy turnieju.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ siatkarzy: Brazylia - Rosja 3:2. Wideo © 2018 Associated Press

Siatkarze reprezentacji Rosji bez większych przeszkód ogrywali w środę w Turynie Brazylię 2:0 i byli blisko postawienia mistrzów olimpijskich przed niezwykle trudnym zadaniem w walce o półfinał mistrzostw świata. Sborna nie potrafiła jednak ograć Canarinhos, uległa im 2:3 i sama znalazła się pod kreską. O życie mistrzowie Europy zagrać mieli z zespołem, który jako jedyny nie przegrał pojedynku w MŚ i który ograł Sborną w fazie grupowej w Bari 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:20). Co więcej, z drużyną prezentującą najlepszą w turnieju siatkówkę. Z drugiej strony, któż miałby zatrzymać zwycięski marsz Amerykanów, jak nie zespół, który nie tak dawno w finałach Siatkarskiej Ligi Narodów rozbił ich w trzech setach?



Reklama

Po porażce z Brazylią w składzie rosyjskiej kadry Siergiej Szlapnikow zaordynował jedną zmianę: Siergiej Grankin od początku meczu z USA zastąpił na rozegraniu Aleksandra Butkę. I już w pierwszej akcji źle rozegrał piłkę do Jegora Kliuki, toteż trafiający w ataku Amerykanie szybko wzięli prowadzenie 4:2. Rosjanie mieli jednak w składzie Maksyma Michajłowa, który odpowiadał rywalom, więc po autowym uderzeniu Aarona Russella zrobiło się 5:5. Oba zespoły grały bardzo uważnie w ataku, bardzo mocno serwowały i czekały na błędy rywali. Amerykanie odskoczyli po asie serwisowym Matthew Andersona (11:9), ale po chwili Rosjanie wygrali dzięki obronie Aleksieja Werbowa bardzo długą wymianę, zablokowali Andersona i mieli przewagę (12:11). Walka nabierała rumieńców, Michajłow z prawej flanki skończył atak w trudnej pozycji i przewaga mistrzów Europy rosła (14:12). A Jankesi zaraz wzmocnili serwis, zaczęli w obronie podbijać niebywałe wręcz piłki i błyskawicznie objęli prowadzenie 16:15. Dwóch ataków na środku nie skończył Iljas Kurkajew i rywale mogli mieć nawet dwa "oczka" zapasu, ale środkowy Sbornej zablokował Taylora Sander (17:17). Żadna ze stron nie odpuszczała, ale w końcu zadecydował spryt Micach Christensona na siatce. Rozgrywający z USA zablokował w pojedynkę Dmitrija Wołkowa (22:20), po chwili błąd w przyjęciu popełnił Jegor Kliuka i szybko zrobiło się 24:21 dla Jankesów. Tej okazji gracze Johna Sperawa z rąk nie wypuścili, Daniel McDonnell skończył seta potężnym atakiem na środku (25:22).



Rosjanie jeszcze mocniej skomplikowali sobie sytuację, więc trener Szlapnikow dokonał kolejnych korekt ustawienia. Wiktor Połetajew pozostał na parkiecie jako atakujący, a Maksym Michajłow zastąpił w przyjęciu Dmitrija Wołkowa. Kapitan rosyjskiej kadry nie prezentował się dobrze w Turynie i został przez trenera zesłany do kwadratu rezerwowych. Sborna ruszyła do ataku bardzo udanie, atak w kontrze Michajłowa dał prowadzenie 4:2, po chwili świetnie na skrzydłach spisali się Kliuka i Połetajew, a na środku znów straszył rywali Muserski (8:7). Amerykanie nie czekali bezczynnie, Anderson był liderem w ataku, a na środku znakomicie spisywali się David Smith i Maxwell Holt. Tylko tylko, że mistrzowie Europy zaczęli grać w obronie, mieli nawet w górze piłkę na 11:8, ale Kliuka zaraz zerwał atak. W odpowiedzi Christenson jedną ręką rozegrał atak do Andersona, "czapę" dostał Kliuka, poprawił atomową zagrywką Holt i to reprezentacja USA była górą (13:11). Rosjanie grali w kratkę. To Muserski trafił zagrywką, a w kontrze poprawił Połetajew (16:14), to źle przyjęli serwis, a Michajłow dorzucił błąd w ataku (16:17). Takie falowanie oznaczać mogło jedno - problemy w końcówce partii. Sborna miała problemy w ataku, rywale wprost przeciwnie. Po świetnym zbiciu Russella zrobiło się 19:17 dla Jankesów, trener Szlapnikow nie miał pomysłu na poprawę gry swojej ekipy. I w samej końcówce partii zapłacił za to porażką. Piłkę za piłką uderzał Taylor Sander, a przeciwnik nie tylko nie odpowiadał, ale jeszcze się pogrążał, jak po nieudanym ataku Kurkajewa (20:24). I gdy wydawało się, że set dobiegnie końca, Kliuka poderwał zespół do walki. Został raptem punkt straty (23:24) i... Siergiej Grankin decydującą zagrywkę posłał w siatkę (23:25).



Reprezentacja Rosji znalazła się w bardzo ciężkim położeniu, już nawet wygrana 3:2 nie gwarantowała mistrzom Europy awansu do półfinału. Ale nie odbierała w żadnym razie nadziei na grę w MŚ, więc ruszyli do walki siatkarze Sbornej. Muserski przypomniał się na środku (3:1), po chwili Kliuka znakomicie kiwnął za blok Amerykanów i gra ruszyła z miejsca (6:3). Spora w tym zasługa również siatkarzy z USA, którzy weszli w grę w partii trzeciej słabiej, niż w dwóch poprzednich i pozwalali rywalom na siatce na zdecydowanie więcej (6:8). Gdy podkręcili tempo i wzmocnili serwis, zaczęły się kłopoty Rosjan i błyskawicznie zrobiło się 11:11. A wszystko po nieudanym ataku rezerwowego Artema Wolwicza. Najgorsze było dopiero przed Sborną, Sander i Anderson skończyli dwie kontry na skrzydłach, zablokowany został Połetajew, a kolejny punkt bezpośrednio z zagrywki dodał Russell. USA miało pojedynek i rywala w garści (16:12). Wydawało się, że już nie zdarzy się nic nieprzewidzianego na parkiecie, ale jeszcze zerwali się do walki mistrzowie Europy. Połetajew miał okazję by niemal zniwelować straty, Russell uderzył w aut, a Muserski zablokował na środku Holta i remis był blisko (19:20). W kolejnej akcji "czapę" dostał od Kliuki Anderson i sytuacja zrobiła się arcyciekawa (20:20). Zwłaszcza że dwie kolejne piłki padły łupem Jankesów, a Grankin rozegrał fatalnie akcję do Muserskiego i strata znów wynosiła trzy "oczka" (20:23). Takich błędów rywal w walce o półfinał MŚ nie wybacza, Sander kropnął z lewej flanki i szczęście było o krok (24:21). Znów Rosjanie ścigali w samej końcówce partii, ale pojedynek zamknął atak Russella w samą linię (25:23). Rosjanie zawiedli i odpadli z mundialu.



Druga porażka w grupie I oznacza, że reprezentacja Rosji nie ma już szans na awans do półfinału mistrzostw świata i mundial zakończy na piątej pozycji. Sborna od 2002 roku, gdy ostatni raz stała na podium MŚ, nie może wdrapać się do grona trzech najlepszych drużyn mundialu. A Amerykanie w piątek zmierzą się z Brazylią w meczu o pierwsze miejsce w grupie. Obie drużyny mają już pewny awans do czwórki.



Drugi czwartkowy pojedynek odbędzie się w Pala AlpiTour w Turynie o godzinie 20:30. Mistrzowie świata Polacy zagrają z Serbią, która w razie zwycięstwa będzie pewna występu w półfinale MŚ.



USA - Rosja 3:0 (25:22, 25:23, 25:23)

Sędziowali: Hernan Casamiquela (Argentyna), Fabrizio Pasquali (Włochy)



Widzów: ok. 5000

Przebieg meczu:



I set: 8:7, 11:12, 16:15, 20:19, 25:22

II set: 7:8, 12:11, 14:16, 20:18, 25:23

III set: 6:8, 11:12, 16:12, 20:17,25:23



USA: Micah Christenson, Matthew Anderson, Taylor Sander, Aaron Russell, Daniel McDonnell, Maxwell Holt, Erik Shoji (libero) oraz David Smith



Rosja: Siergiej Grankin, Maksym Michajłow, Dmitrij Wołkow, Jegor Kliuka, Dmitrij Muserski, Iljas Kurkajew, Aleksiej Werbow (libero) oraz Aleksander Sokołow, Aleksander Butko, Wiktor Połetajew, Artem Wolwicz.