MŚ siatkarzy 2018: Brazylia - USA "na żywo"

Amerykanie i Brazylijczycy już w czwartek zapewnili sobie - kosztem reprezentacji Rosji - awans do półfinału mistrzostw świata. W piątek mierzyły się w walce o pierwsze miejsce w grupie i teoretycznie łatwiejszego rywala w walce o finał MŚ. Jedna z tych drużyn, jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego w meczu Włochów z Polakami (godzina 21:15), ma być rywalem naszej reprezentacji w sobotę. Aktualnie trwa trzeci set spotkania.

Brazylijczycy, mistrzowie olimpijscy i wicemistrzowie świata, z rundy na rundę tegorocznego mundialu grają lepiej i znów są faworytem do medali. Z Rosją Canarinhos byli o krok od klęski, przegrywali 0:2, ale zdołali odwrócić losy spotkania i wziąć triumf 3:2, który dał awans do czwórki. A to dlatego, że Amerykanie w starciu ze Sborną zgarnęli dziewiąty z rzędu triumf w turnieju (3:0) i odesłali tym samym mistrzów Europy do domów. W piątek obie drużyny grały więc o prymat w grupie I i teoretycznie łatwiejszego rywala w sobotnim półfinale. Siatkarze z USA już raz w tym roku ograli Brazylię, w Lille w meczu o brązowy medal Siatkarskiej Ligi Narodów rozbili Kanarkowych w trzech setach. Los dał mistrzom olimpijskim szansę rewanżu, ale i postawił przed nimi niezwykle trudne zadanie - zatrzymać zwycięski marsz Amerykanów, którzy jako jedyni w MŚ jeszcze nie przegrali pojedynku.



Sportowe święto, jakim powinien być pojedynek o awans do półfinału mistrzostw świata, w zasadzie od początku przypominał parodię siatkówki. Dlaczego? Ponieważ obaj trenerzy, nie biorąc pod uwagę sportowego wyniku, a raczej korzyści płynące dla drużyny, desygnowali do gry rezerwy. Jakby starając się nie wygrać w piątek, zająć drugie miejsce w grupie i stawić w sobotę czoła najlepszej ekipie grupy J, czyli prawdopodobnie Biało-Czerwonym. O ile Amerykanie, mając w planach cztery mecze w cztery dni aż po finał, mogli piątkowe starcie wykorzystać do regeneracji sił, to motywację Brazylijczyków zrozumieć było ciężko. Tak czy siak, Kanarkowi lepiej rozpoczęli mecz, bo na prawej flance trafiał w ataku Evandro Guerra, a na lewej tak samo trafiał Douglas Souza (8:7). Wszystko zmieniła mocna zagrywka Daniela McDonnella oraz dwa bloki na Evandro, które dały prowadzenie Amerykanom (11:9). Mistrzowie olimpijscy szybko opanowali wydarzenia na boisku, zaskoczyli Jankesów zagrywką i od stanu 12:12 zaczęli wygrywać akcję za akcją. Z drugiej linii trafiał Douglas, świetnie pracowali środkowi, a Evandro odblokował się w ataku. Zrobiło się 18:12 dla siatkarzy z Kraju Kawy, Amerykanie znaleźli się pod kreską. John Speraw spokojnie tłumaczył swoim ludziom, co poprawić w grze. Ci krok po kroku odrabiali straty (16:20, 18:22), ale dogonić Canarinhos już nie zdążyli. Evandro i Douglas zrobili swoje w ataku i dali Brazylii prowadzenie (25:20).



Canarinhos świetnie rozpoczęli seta drugiego, rozbili przeciwników zagrywką i po serii ataków Evandro z prawego skrzydła mieli prowadzenie 8:3. Druga szóstka "Team USA" nie miała argumentów z tak dysponowaną ekipą mistrzów olimpijskich, choć woli walki i ambicji Jankesom nie sposób odmówić. Poprawili znacząco serwis, zaczęli pracować znakomicie blokiem i okiełznali poczynania Brazylijczyków na siatce (7:10, 9:11). Cały czas Kanarkowi mieli jednak bezpieczną przewagę i ze spokojem ponawiali ataki, by zakończyć spotkanie bez większych przygód i nie zmęczyć zbytnio się przed półfinałem. Niestety, takie nastawienie towarzyszyło obu stronom pojedynku, czego najlepszym dowodem była "gotowość" największych gwiazd obu reprezentacji do gry. W dresach, na ławkach rezerwowych, bez cienia emocji - wszyscy czekali po prostu na zakończenie meczu i zbliżające się w sobotę starcia o finał MŚ. A na parkiecie znów lepszy moment mieli Brazylijczycy, którzy siłą ognia układali grę po swojemu i znów uciekali Amerykanom (16:9). I znów lepszy moment mieli siatkarze z USA, serią zagrywek Jeffrey Jendryk zmusił rywali do kolejnych błędów, aż tablica wyników pokazała rezultat 17:19. Canarinhos odpowiedzieli pięknym za nadobne, Mauricio Souza posłał na stronę rywali dwa asy, zaraz dorzucił sprytny atak zmiennik Wallace de Souza (23:17), by po chwili zamknąć partię świetną zagrywką (25:18).



Reprezentację Brazylii w starciu z USA prowadzi asystent Renana Dal Zotto, Marcelo Fronckowiak. Selekcjoner mistrzów olimpijskich zasiadł na trybunach, ponieważ został ukarany przez FIVB za niesportowe zachowanie w końcówce meczu z Rosją.



W drugim piątkowym meczu, który zakończy zmagania trzeciej rundy MŚ, Polacy stawią czoła walczącym o życie Włochom. Biało-Czerwoni muszą wygrać jednego seta, by wyrzucić gospodarzy za burtę rywalizacji i wygrać grupę J. Początek starcia o godzinie 21:15.



Brazylia - USA 2:0 (25:20, 25:18, -:-) - aktualnie trwa trzeci set spotkania



Sędziowali: Jiang Liu (Chiny), Wojciech Maroszek (Polska)



Widzów: ok. 5500



Zdjęcie USA - Brazylia / materiały prasowe