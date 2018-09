MŚ siatkarzy 2018: Ciężkie zadanie Bułgarów, Amerykanie blisko awansu

W niedzielę poznamy kolejne zespoły, które awansują do drugiej fazy siatkarskich mistrzostw świata 2018. Amerykanie w Bari mogą zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie C, z kolei w polskiej grupie D Bułgarzy muszą wygrać z Kubańczykami, by zachować szansę na jedno z dwóch czołowych miejsc. Biało-Czerwoni tym razem będą odpoczywać.

Zdjęcie MŚ siatkarzy 2018 /PAP/EPA /PAP/EPA

Harmonogram gier ósmego dnia MŚ siatkarzy 2018:





Japonia - Belgia, grupa A (Florencja), godzina: 17:00

Dominikana - Włochy, grupa A (Florencja), godzina: 21:15

Chiny - Egipt, grupa B (Ruse), godzina: 16:00

Holandia - Francja, grupa B (Ruse), godzina: 19:30





Kamerun - USA, grupa C (Bari), godzina: 17:00

Serbia - Australia, grupa C (Bari), godzina: 20:30