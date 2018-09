MŚ siatkarzy 2018: Francja - Argentyna "na żywo"

W niedzielę zapadną ostateczne rozstrzygnięcia w grupie H mistrzostw świata siatkarzy. Jako pierwsi na parkiet Pałacu Kultury i Sportu wyszli Francuzi i Argentyńczycy, Les Bleus muszą z Albicelestes wygrać, by zachować szanse na awans do najlepszej szóstki MŚ. Aktualnie trwa trzeci set pojedynku.

Francuzi w pierwszej rundzie mundialu przegrali dwa mecze, a trzeci już w Warnie, gdzie po ciężkiej walce ulegli Serbom (2:3). Wydawało się, że nie mają już szans na występ w trzeciej rundzie mistrzostw świata, ale przez słabą grę Polaków - którzy ulegli 2:3 Argentynie, a w sobotę przegrali z Francją 1:3 - wciąż mogą znaleźć się w trzeciej rundzie zmagań. Podstawowy warunek dla siatkarzy Laurenta Tillie to zwycięstwo z Argentyną, która co prawda jest już za burtą MŚ, ale rywalom prezentów rozdawać nie zamierza. Les Bleus musieli ograć zespół z Ameryki Południowej, by wyprzedzić naszą kadrę i czekać do wieczora na wynik Polaków.



Francuzi rozpoczęli mecz od mocnych, zdecydowanych ataków, ale też rywale nie pozostawali dłużni i wymiana ciosów przyniosła remis 4:4. Wszystko zmieniło się, gdy na zagrywkę poszedł Earvin N'Gapeth. Argentyńczycy nie byli w stanie dobrze przyjąć potężnych serwisów gwiazdora Les Bleus, a Francja prowadziła 7:4. Próbował odpowiedzieć pięknym za nadobne Facundo Conte, jednak szybko francuski blok znalazł sposób na gwiazdora Albicelestes, a kolejne ataki w kontrach Stephena Boyera i jego kolegów sprawiły, że Francuzi uciekali z wynikiem coraz szybciej (13:8). Najtrudniejsze piłki dostawał N'Gapeth i trafiał, trafiał i jeszcze raz trafiał (17:11). W meczu z Polakami gwiazdor zdobył 26 punktów, w kluczowym meczu pierwszej fazy z Kanadą 22 i w niedzielę znów był zdecydowanym liderem Trójkolorowych na boisku. Po jego dwóch udanych atakach Francja dotarła do piłki setowej (24:16), którą szybko na kolejny punkt zamienił na środku Kevin Le Roux (25:16). I w ten sposób faworyt wykonał kolejny ważny krok w stronę awansu.



W partii drugiej obie ekipy grały bardzo nierówno, seriami zdobywając i tracąc punkty. Argentyńczycy odrabiali straty po kapitalnych atakach N'Gapetha (5:8), by blokować ataki rywali i doprowadzać do remisu (9:9), a następnie znów tracić punkty seriami. Tak się stało po dobrych zagrywkach Kevina Le Roux i Kevina Tillie, kilka kontr szybko rozegrał Benjamin Toniutti i Les Bleus odbudowali przewagę (14:11). Ale po raz kolejny ją roztrwonili, bo drastycznie spadła ich skuteczność w ataku, a Facundo Conte i Cristian Poglajen wiedzieli jak rozbić blok drużyny Laurenta Tillie (15:15). Bardzo dobrze grał też na środku siatki młodzian Agustin Loser, 20-latek trafiał i blokował rywali, choć to jego debiut w MŚ. Po raz kolejny Francuzi zdołali zbudować niewielką przewagę, Toniutti zablokował w pojedynkę Poglajena, a po chwili znów w ataku popisał się N'Gapeth (20:17). Ostatnie piłki należały do faworytów, kończyli je bez większych przeszkód N'Gapeth i Boyer, który najpierw kropnął z lewej flanki, potem obił blok rywali z prawej i zamknął partię (25:20).



O godzinie 19:40 w ostatnim meczu grupy H Polska zmierzy się z Serbią. Ten mecz ostatecznie ustali kolejność zespołów w tabeli i rozstrzygnie, kto - Francja czy Polska - pójdzie śladem Serbii i zapewni sobie awans do najlepszej szóstki mistrzostw świata.



Francja - Argentyna 2:0 (25:16, 25:20, -:-) - aktualnie trwa trzeci set



Sędziowali: Ronald Stahl (USA), Scott McLean (Kanada)



Widzów: ok. 1500