MŚ siatkarzy 2018: Kluczowy mecz Brazylii, Polacy o prymat w grupie

Reprezentacja Brazylii w poniedziałek stawi czoła Kanadzie w szlagierowym spotkaniu grupy B mistrzostw świata i jeśli nie wygra, znajdzie się w ciężkiej sytuacji przed drugą fazą turnieju. W Warnie Polacy i Irańczycy, dwa niepokonane do tej pory zespoły, zagrają o prymat w grupie D. Zwycięzca będzie miał zdecydowanie łatwiejszy początek walki o awans do najlepszej szóstki mundialu. W poniedziałek w każdej z grup zapadną ważne rozstrzygnięcia w kontekście składu grup drugiej fazy mistrzostw.

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Iran!

We Florencji o swoje trzecie zwycięstwo w turnieju i zachowanie szans na drugą pozycję w grupie powalczą Belgowie. Wygrana z Dominikaną, która żegna się z turniejem, to dla "Czerwonych Smoków" obowiązek. W drugim meczu dnia Argentyna stawi czoła Słowenii. Debiutanci z Bałkanów mogą pozbawić Belgów nadziei na drugą lokatę, ale muszą to spotkanie wygrać. Argentyna jednak tanio skóry nie sprzeda, bo z kolei jej wygrana daje pewny awans do drugiej fazy MŚ. We Florencji każdy ma coś do ugrania, więc będzie ciekawie.



Jeszcze ciekawiej jest w Ruse, bo tam aż cztery drużyny mają jeszcze szansę na triumf w grupie B. Wszystko za sprawą sensacyjnej Holandii, która ograła już Brazylię i Francję, a w poniedziałek stawi czoła Egiptowi. "Faraonowie" żegnają się z turniejem i będą chcieli - tak jak w niedzielę z Chinami - pokazać, że potrafią grać w siatkówkę. Wieczorem na parkiet wyjdą "Canarinhos" i "Klonowe Liście", by rozstrzygnąć o losach pierwszego miejsca. Kanada może sobie je zapewnić, musi "tylko" ograć mistrzów olimpijskich. Brazylia zaś dzięki wygranej może wskoczyć nawet na pozycję lidera.

W Bari też sporo się dzieje, a na początek w poniedziałek Rosjanie zagrają o zwycięstwo z Kamerunem. Ciężko się spodziewać, by mistrzowie Europy nie dali rady ekipie z Afryki. Punkty bardzo im się przydadzą, by ścigać w tabeli grupy C Serbów. Amerykanów już nie dopadną, a ci w zasadzie zapewnili sobie pierwsze miejsce. O awans drży Australia, która musi ograć Tunezję i będzie pewna miejsca czwartego. Taki był wszak plan "Kangurów" przed turniejem.



W "polskiej" grupie D zanosi się na decydujące rozstrzygnięcia. Najpierw Kuba zagra z Portoryko o miejsce piąte, obie ekipy o awansie już mogą zapomnieć. Później kibice zobaczą szlagier, starcie niepokonanych Polaków z Irańczykami, którzy też kroczą w turnieju od zwycięstwa do zwycięstwa. Na podział punktów i ewentualny triumf Polaków liczą jeszcze Bułgarzy, którzy mają szansę, by wygrać grupę, ale "Biało-Czerwoni" w planach mają zwycięstwo z Persami i awans z pierwszego miejsca. W ten sposób w drugiej fazie grać będą dalej w Warnie. Pałac Kultury i Spotu w poniedziałek na pewno znów będzie biało-czerwony.



Harmonogram gier dziewiątego dnia MŚ siatkarzy 2018:

Belgia - Dominikana, grupa A (Florencja), godzina: 17:00

Argentyna - Słowenia, grupa A (Florencja), godzina: 21:15

Egipt - Holandia, grupa B (Ruse), godzina: 16:00

Brazylia - Kanada, grupa B (Ruse), godzina: 19:30

Rosja - Kamerun, grupa C (Bari), godzina: 17:00

Australia - Tunezja, grupa C (Bari), godzina: 20:30