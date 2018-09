MŚ siatkarzy 2018: Ostatnie rozstrzygnięcia w pierwszej fazie, wielki poker w Ruse

Osiem spotkań zostało do zakończenia pierwszej fazy grupowej mistrzostw świata siatkarzy. Ostatniego dnia rywalizacji najciekawiej będzie w Ruse, gdzie aż cztery drużyny walczą o jak najlepsze miejsce przed drugą częścią turnieju. Polacy w Warnie zagrają z Bułgarią i potrzebują dwóch wygranych setów, by obronić prymat w grupie D.

Zdjęcie MŚ siatkarzy 2018 /fivb /materiały prasowe



Rywalizacja we wtorek będzie nie tylko toczyć się o zwycięstwa i punkty - te będą się liczyć w drugiej fazie mistrzostw świata - ale też o to, z kim i gdzie dany zespół będzie rywalizował od piątku. W grupie A prymat wzięli Włosi, jednak wciąż nie wiadomo jaki będzie układ sił na miejscach drugim, trzecim i czwartym. We Florencji na pewno Argentyna zajmie miejsce czwarte, a Włochy pierwsze. Italia stawi jeszcze czoła Słowenii i nie będzie dla walczących o drugą lokatę rywali taryfy ulgowej. Albicelestes spotkają się z kończącą zmagania Japonią.



W Ruse przez całą pierwszą fazą MŚ sporo się działo i ostatnia kolejka nie będzie pod tym względem inna. Najpierw Brazylia zagra z żegnającymi się z MŚ Chinami, a wygrana nad ekipą Raula Lozano może dać Canarinhos rzutem na taśmę miejsce pierwsze w grupie B, kosztem rewelacyjnej Holandii. W drugim meczu dnia Stephane Antiga i jego Kanada zmierzą się z Francją, ojczyzną naszego byłego selekcjonera. Wygrana pozwoli Trójkolorowym zachować szanse na dobry wynik w turnieju. Porażka - trzecia w MŚ - postawi Francję w bardzo trudnej sytuacji. A Kanadzie ułatwi walkę o awans do trzeciej fazy turnieju.



Amerykanie zapewnili sobie już miejsce pierwsze w grupie C, ale w Bari mogą wygrać jeszcze jeden mecz i poprawić swój dorobek przed kolejną częścią zmagań. Z Tunezją nie powinni mieć większych problemów i powinni pojedynek wygrać w trzech setach. Drugi mecz dnia będzie arcyważny dla Serbii i Rosji, zwycięzca zajmie drugie miejsce w stawce i pojedzie grać do Warny, pokonany w zasadzie pogrzebie swoje nadzieje na medal mistrzostw. Jedna z potęg będzie musiała obejść się smakiem. Która?



Podobne dylematy mają drużyny w polskiej grupie D. Biało-Czerwoni pierwszą fazę MŚ zakończą meczem z gospodarzami i jeśli wygrają dwa sety, na pewno wygrają grupę o w drugiej fazie zostaną w Warnie. Jeśli wygrają cały mecz, będą mieli kapitlany bilans wyjściowy w drugiej fazie i wielkie szanse, by szybko zapewnić sobie awans do szóstki. Wcześniej w Pałacu Kultury i Sportu Iran będzie starał się odkuć za porażkę z Polakami i wygrać z Finlandią. Suomi mają pewnie miejsce czwarte w grupie, ale każda wygrana i każdy mecz w turnieju są na wagę złota, więc tanio Azjatom skóry nie sprzedadzą.



Harmonogram gier dziesiątego dnia MŚ siatkarzy 2018:





Japonia - Argentyna, grupa A (Florencja), godzina: 17:00

Włochy - Słowenia, grupa A (Florencja), godzina: 21:15

Reklama





Chiny - Brazylia, grupa B (Ruse), godzina: 16:00

Kanada - Francja, grupa B (Ruse), godzina: 19:30





USA - Tunezja, grupa C (Bari), godzina: 17:00

Serbia - Rosja, grupa C (Bari), godzina: 20:30