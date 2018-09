MŚ siatkarzy 2018: Początek drugiej rundy, Rosjanie i Francuzi walczą o życie

W piątek rusza druga faza mistrzostw świata siatkarzy 2018. W czterech miastach - dwóch włoskich i dwóch bułgarskich - o awans do najlepszej szóstki MŚ będzie rywalizować szesnaście drużyn, które pozostały w turnieju. I część z nich już pierwszego dnia może stracić szanse na awans. Wśród zagrożonych drużyn są m.in. Rosjanie i Francuzi, zespoły typowane do medali, które zawiodły w pierwszym tygodniu mundialu.

Grupa E, z udziałem reprezentacji Włoch, będzie rywalizować w drugiej fazie MŚ w Mediolanie. Na początek dnia zmierzą się tam Holendrzy i Rosjanie. Oranje byli rewelacją pierwszej części turnieju, ograli Brazylię (3:1) i Francję (3:2), a teraz mogą odesłać do domu Rosjan. Jeśli Pomarańczowi pokonają Sborną, zespół Siergieja Szlapnikowa nie będzie już miał szansy na zajęcie jednego z dwóch czołowych miejsc w grupie i awans. W odmiennej sytuacji jest Italia, jej zwycięstwo nad Finlandią nie powinno nikogo zdziwić, a jeśli Holandia nie da razy Rosji, wówczas Italia zamelduje się w najlepszej szóstce mundialu.



W Bolonii także będzie ciekawie, a na pierwszy ogień pójdą Brazylijczycy i Australijczycy. Canarinhos są na razie zespołem z najlepszym bilansem w stawce, wygrana powinna znacznie ułatwić im drogę do trzeciej fazy MŚ. Siatkarze Marka Lebedwa mogą napsuć krwi mistrzom olimpijskim, ale faworytem w starciu z Brazylią z pewnością nie będą. Drugi mecz w grupie będzie... rewanżem za spotkanie w grupie A. Belgowie Andrei Anastasiego we Florencji przegrali z debiutantem 2:3, teraz będą chcieli się zrewanżować i zarazem włączyć do gry o awans. Choćby z drugiego miejsca w grupie. Wygrana Słoweńców sprawi, że to zespół z Bałkanów będzie bliżej starcia z Brazylią o prymat, lub walki o miejsce drugie. Będzie ciekawie.



Tak samo jak w Sofii, gdzie Stephane Antiga i jego Kanada stawią czoła niepokonanym w turnieju Amerykanom. Derby Ameryki Północnej będą miały wielkie znaczenie dla Klonowych Liści, porażka może oznaczać koniec marzeń o występie w trzeciej części MŚ. Wygrana sprawi, że sytuacja w grupie G mocno się wyrówna i do końca będzie ciekawa. Tylko jak ograć Amerykanów, którzy w Bari rozbili wszystkich rywali, w tym Serbów i Rosjan? W drugim meczu w Armeec Arenie dojdzie do powtórki spotkania z Warny, Bułgaria powalczy z Iranem i będzie chciała wziąć rewanż za porażkę w pierwszej fazie (1:3). Persowie z pewnością mają sposób na Lwy, a jeśli znów je poskromią, będą bardzo blisko awansu i rywalizacji w trzeciej części turnieju.



Szlagierem rozpocznie się dzień w Warnie, gdzie Serbia i Francja stoczą pierwszy pojedynek. Porażka Trójkolorowych będzie dla nich jak wyrok, stracą szansę na dalsze występy i w poniedziałek ruszą do domów. Serbowie mogą nie tylko odesłać Francuzów do domu, ale muszą ścigać reprezentację Polski, która w grupie H ma najlepszy bilans i jest na uprzywilejowanej pozycji. Biało-Czerwoni rozpoczną rywalizację od pojedynku z Argentyną i wygrana sprawi, że tylko kataklizm będzie w stanie zatrzymać marsz mistrzów świata do kolejnej części mistrzostw. Jeśli Francja ogra Serbię, a nasi zwyciężą, ich sytuacja będzie jeszcze lepsza.



Druga runda mistrzostw potrwa od piątku do niedzieli. Awans do trzeciej rundy grupowej wywalczą zwycięzcy grup oraz dwie drużyny z drugich miejsc (spośród czterech) z najlepszym bilansem.



Harmonogram gier trzynastego dnia MŚ siatkarzy 2018:





Holandia - Rosja, grupa E (Mediolan), godzina: 17:00

Włochy - Finlandia, grupa E (Mediolan), godzina: 21:15

Brazylia - Australia, grupa F (Bolonia), godzina: 16:00

Belgia - Słowenia, grupa F (Bolonia), godzina: 20:30





USA - Kanada, grupa G (Sofia), godzina: 16:00

Bułgaria - Iran, grupa G (Sofia), godzina: 19:40