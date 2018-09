MŚ siatkarzy 2018: Polska i Rosja zagrają o awans, wielki powrót Julio Velasco

W sobotę będziemy świadkami ośmiu kolejnych gier pierwszej fazy mistrzostw świata siatkarzy 2018. Mistrzowie świata - Polacy oraz mistrzowie Europy - Rosjanie są o krok od awansu do drugiej fazy. Ten mogą sobie też zapewnić Brazylia i Włochy, którym stawi czoła ich legendarny przed laty selekcjoner, Julio Velasco. Sborna z kolei w Bari zmierzy się z Amerykanami i to będzie szlagier dnia w turnieju.

W grupie A obyło się na razie bez niespodzianek i być może w sobotę wreszcie będziemy ich świadkami. Najpierw debiutanci ze Słowenii, którzy na razie dwa razy wygrali, zmierzą się z Belgią. Czerwone Smoki dostały w czwartek srogie lanie od Italii (0:3) i będą chciały się zrehabilitować. Zwłaszcza, że starcie ze Słowenią może decydować o tym, która ekipa po pierwszej rundzie MŚ znajdzie się na drugim miejscu w grupie, tuż za dominatorami z Włoch. Azzurrich czeka z kolei starcie z byłym selekcjonerem, twórcą złotej drużyny znanej jako "Generazione di fenomeni". Włosi będą faworytem starcia z Argentyną, ale kto wie, może Velasco wymyśli, jak ich zatrzymać?



W grupie B zobaczymy starcie byłych trenerów polskiej reprezentacji - Stephane'a Antigi i Raula Lozano. Faworytem będzie ten pierwszy, jego Kanada walczy o czołowe lokaty w grupie, a Chiny pod wodzą Argentyńczyka zawodzą i zapewne zakończą turniej po pierwszej rundzie. Wieczorem w Ruse Holandia spróbuje sprawić sensację i zatrzymać Brazylię, ale wydaje się, że Oranje nie dadzą rady Canarinhos i przełkną gorzką pigułkę w potyczce z mistrzem olimpijskim.



Będzie się działo w grupie C, gdzie najpierw Serbia sprawdzi się z najsłabszą w stawce Tunezją - zapewne weźmie komplet punktów - a później kibice obejrzą szlagier dnia, czyli pojedynek Amerykanów z Rosjanami. Jankesi już wygrali jeden hit w grupie, 3:2 pokonali Serbów, teraz zmierzą się ze Sborną, która miała na początek dwóch łatwych rywali. I obu zbiła bez litości. Jak Rosjanie poradzą sobie z wysoko notowanym rywalem? Będzie z pewnością bardzo ciekawie, a mecz ma kapitalne znaczenie dla losów obu ekip w turnieju.



Polska grupa w Warnie rozpocznie dzień pojedynkiem walczących o życie i pozostanie w turnieju Kubańczyków, których przeegzaminuje mocna reprezentacja Iranu. Persowie już wzięli triumf nad Bułgarią, w drodze po pierwsze miejsce w stawce będą musieli pokonać młody zespół z Karaibów. Taki sam cel mają "Biało-Czerwoni", którzy w meczu numer trzy będą potykać się z Finlandią. "Suomi" zdołali w piątek ograć Kubę, ale na mistrzów świata chyba nie starczy im siatkarskiej klasy. Zespół Vitala Heynena to lider grupy D i jeśli wygra, zapewni sobie awans do drugiej fazy MŚ.



Transmisje na sportowych antenach Polsatu, natomiast mecz Polaków także na TVP.



Harmonogram gier siódmego dnia MŚ siatkarzy 2018:

Belgia - Słowenia, grupa A (Florencja), godzina: 17:00

Włochy - Argentyna, grupa A (Florencja), godzina: 21:15

Kanada - Chiny, grupa B (Ruse), godzina: 16:00

Holandia - Brazylia, grupa B (Ruse), godzina: 19:30

Serbia - Tunezja, grupa C (Bari), godzina: 17:00

USA - Rosja, grupa C (Bari), godzina: 20:30