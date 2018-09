MŚ siatkarzy 2018: Rosjanie bez litości zbili Tunezję

Reprezentacja Rosji po raz drugi nie dała szans rywalom w meczu siatkarskich MŚ, w Bari rozbiła w piątek Tunezję 3:0 (25:19, 25:6, 25:29) i pokazała, że nie darmo uważa się ją za faworyta do medalu, a może nawet do złota. Sborna jest liderem grupy C i awans do drugiej fazy ma na wyciągnięcie ręki.

Zdjęcie Reprezentacja Rosji /fivb /materiały prasowe

Rosjanie po wygranej na początek mistrzostw świata z Australią (3:0) mieli dzień przerwy i w piątek wrócili do rywalizacji w Bari, gdzie stawić mieli czoła najsłabszej w grupie C Tunezji. Sprawa wyniku wydawała się przed spotkaniem oczywista, wszyscy zastanawiali się, jakim składem zagra Sborna i jak długo zajmie jej udzielenie lekcji siatkówki ekipie z Afryki.



Rosja - Tunezja 3:0 (25:19, 25:6, 25:19)

Sędziowali: Hamid Alrousi (ZEA), Scott McLean (Kanada)



Widzów: ok. 1500