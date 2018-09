MŚ siatkarzy 2018: Rosjanie nie mieli litości dla Kamerunu

Nie bez problemu mistrzowie olimpijscy Rosjanie pokonali w poniedziałek w Bari Kamerun 3:0 (25:16, 30:28, 25:15) i tym samym zgarnęli trzecie zwycięstwo w mistrzostwach świata 2018. We wtorek Sborna zagra w hicie dnia z Serbią (godzina 20:30), a stawką będzie drugie miejsce w grupie C na koniec pierwszej fazy MŚ.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ siatkarzy 2018. Serbia - Australia 3:1. Skrót meczu. Wideo © 2018 Associated Press

Porażką z Amerykanami (1:3) Rosjanie skomplikowali swoją sytuację w siatkarskich MŚ, ale nie zamierzali oddawać pola w walce o jak najlepszy bilans przed drugą fazą turnieju. W poniedziałek Sborna miała planowo ograć Kamerun i wypracować jak najlepszą pozycję przed szlagierowym pojedynkiem z Serbią, który odbędzie się we wtorek i będzie miał kapitalne znaczenie dla obu drużyn w drodze do drugiej rundy turnieju.

Reklama

Rosjanie gładko weszli w mecz, rozbili rywali 25:16 w secie pierwszym i... to ich uśpiło. Kameruńczycy walczyli, nomen omen, jak lwy i zdecydowanie napsuli sporo krwi przeciwnikom. Sborna wzięła jednak wygraną w partii drugiej, miała wszak w składzie duet Dmitrij Wołkow - Jegor Kliuka, który poprowadził drużynę do zwycięstwa 30:28, a później także do triumfu 25:15 w secie numer trzy. Rosjanie odnieśli cenne zwycięstwo, ale najtrudniejsze dopiero przed nimi.



Kameruńczycy zakończyli w poniedziałek swój udział w mundialu, wygrali jeden z pięciu rozegranych pojedynków (3:0 z Tunezją) i wykonali plan, jaki zakładali sobie przed przyjazdem do Bari. Rosjanie z kolei o drugie miejsce w grupie C zagrają we wtorek z Serbami (godzina 20:30). Obie drużyny mają na koncie po jednej porażce, druga oznaczać będzie dla którejś z nich bardzo trudną drogę do strefy medalowej - na którą Serbia i Rosja mają apetyt - i konieczność odrabiania strat w drugiej części MŚ.



Rosja - Kamerun 3:0 (25:16, 30:28, 25:15)

Sędziowali: Jiang Liu (Chiny), Hector Ortiz (Portoryko)



Widzów: ok. 1500