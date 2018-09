MŚ siatkarzy 2018: Rosjanie zbili Finów i zapewnili sobie awans

Siatkarze reprezentacji Rosji ograli w Mediolanie Finów 3:0 (25:17, 25:19, 25:22) i już na pewno zobaczymy ich w trzeciej rundzie mistrzostw świata. Sborna zajęła drugie miejsce w mundialowej grupie E i awansuje do najlepszej szóstki MŚ jako jeden z dwóch szczęśliwych zespołów z drugich miejsc. Finowie starciem z mistrzami Europy zakończyli swój udział w imprezie.

Po kapitalnej wygranej nad reprezentacją Włoch (3:2) Rosjanie odwrócili złą kartę podczas siatkarskich MŚ i byli bardzo blisko awansu do trzeciej części turnieju, w której rozpocznie się już walka o półfinały i awans do strefy medalowej. Sborna musiała wykonać jeszcze jeden krok, ograć Finlandię, która w drugiej części turnieju nie pokazała nic, co mogłoby świadczyć o możliwości sprawienia niespodzianki w starciu z mistrzem Europy. Ale jak to w sporcie bywa, nic nie było z góry przesądzone, a losy awansu miały rozstrzygnąć się na parkiecie.



Sborna nie miała z ekipą ze Skandynawii większych problemów, dominowała na parkiecie w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła, a selekcjoner Siergiej Szlapnikow po dwóch wysoko wygranych setach mógł odesłać do rezerwy m.in. Maksyma Michajłowa, Jegora Kliukę i Aleksandra Butko, by pograć mocno rezerwowym składem i nieco odkurzyć zmienników przed decydującą fazą MŚ. Rosjanie i tak dominowali na parkiecie, a w rolę bombardiera numer jeden wcielił się Wiktor Połetajew, który kończył atak za atakiem i prowadził Sborną do awansu.



Jedyny nerwowy moment Rosjanie przeżyli w końcówce partii trzeciej, bo dzięki skutecznej grze w ataku wprowadzonego na parkiet z rezerwy Samuliego Kaislasalo Finlandia zdołała wyrównać stan partii (20:20) i pograć na wysokim poziomie adrenaliny z mistrzem Europy. Sborna, choć od początku spotkania parkietu nie powąchali nawet Dmitrij Wołkow i Dmitrij Muserski, poradziła sobie w mocno rezerwowym zestawieniu. Partię trzecią Rosja wygrała 25:22, cały mecz w trzech setach i już na pewno zobaczymy mistrzów Starego Kontynentu w walce o półfinał MŚ.



W ostatnim w ogóle meczu drugiej fazy siatkarskiego mundialu Włosi zmierzą się jeszcze we Florencji z Holandią. Italia jest już pewna awansu do najlepszej szóstki turnieju, Oranje stracili na niego szansę po wygranej Rosjan z Finami. Początek pojedynku o godzinie 21:15.



Rosja - Finlandia 3:0 (25:17, 25:19, 25:22)



Sędziowali: Jiang Liu (Chiny), Wojciech Maroszek (Polska)



Widzów: ok. 2000