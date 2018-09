MŚ siatkarzy 2018: Serbia - Francja "na żywo"

Siatkarze reprezentacji Serbii i Francji jako pierwsi stają do walki w Warnie w meczu grupy H mistrzostw świata. Serbowie ścigają w tabeli liderujących Polaków, Les Bleus walczą o życie. Porażka w piątek będzie oznaczać ich pożegnanie z turniejem. Aktualnie trwa drugi set pojedynku.

Zdjęcie Reprezentacja Fancji /fivb /materiały prasowe Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ siatkarzy 2018. Serbia - Rosja 3:2. Wideo © 2018 Associated Press

Siatkarze reprezentacji Francji już w pierwszym meczu drugiej fazy mistrzostw świata musieli walczyć o życie. Porażka z Serbią - podobnie jak każda kolejna w polskiej grupie H - eliminowała Les Bleus z turnieju i prosto z Warny odsyłała do domów. Dlatego gracze Laurenta Tillie od piątku rozgrywali swoje finały MŚ, a Serbowie mogli ich pozbawić złudzeń. Drużyna z Bałkanów z meczu na mecz grała w Bari coraz lepiej, wieńcząc pierwszą rundę triumfem nad Rosją (3:2) i zgłaszając aspiracje do walki o najwyższe cele. W piątek goniący Polaków w tabeli Serbowie mogli zrobić ważny krok w stronę awansu do najlepszej szóstki turnieju.



Reklama

Francuzi nie czekali na to, co zrobią rywale, tylko od początku spotkania zabrali się do roboty i błyskawicznie wyszli na prowadzenie 8:4. Trafiał atak za atakiem Stephen Boyer, aż Serbowie złapali wreszcie serwis, zaczęli kontrować i po uderzeniu Aleksandara Atanasijevicia wyrównali stan seta (10:10). Trójkolorowi znów mieli lepszy moment w ofensywie, zagrywką trafiał Thibaut Rossard, a gdy Earvin N'Gapeth zablokował Marko Ivovicia, Francja znów miała niewielką przewagę (16:13). Zespół z Bałkanów miał problemy z regularnością ataków, nawet Srecko Lisinac grał w kratkę, a to była woda na młyn Les Bleus. Doświadczony i żądny zwycięstw zespół Laurenta Tillie korzystał z błędów rywali z zimną krwią (18:16). Walkę podjął samotny Atanasijević, ale brakowało mu wsparcia, a jego koledzy zawodzili na siatce. Po mocnym ataku Rossarda w kontrze Francuzi prowadzili 20:17, po chwili siatkarz Asseco Resovii znów trafił w bardzo ważnej sytuacji i jego drużyna miała piłkę setową (24:21). Ostatni punkt zdobył dla Les Bleus Boyer, który kiwnął ponad blokiem Serbów i dał drużynie wygraną w partii pierwszej (25:22).



W grupie H w piątek zostanie rozegrany jeszcze jeden mecz, Polacy zmierzą się z Argentyną (godzina 19:40). Serbowie w sobotę w Warnie zagrają z reprezentacją Argentyny (godzina 16:00). Francuzów czeka ciężki bój z reprezentacją Polski (godzina 19:40).



Serbia - Francja 0:1 (22:25, -:-, -:-) - mecz w toku, trwa drugi set



Sędziowali: Ronald Stahl (USA), Scott McLean (Kanada)



Widzów: ok. 4000