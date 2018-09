MŚ siatkarzy 2018: Sześciu gigantów w drodze po złoto

Brazylia, Rosja i USA oraz Włochy, Serbia i Polska - tak wyglądają dwie grupy trzeciej fazy siatkarskich mistrzostw świata. W grze o tytuł zostało sześć siatkarskich potęg, a każda z nich ma wspaniałą historię, wielkie apetyty i sporo siatkarskich argumentów przed decydującymi potyczkami w Turynie. Kto zostanie mistrzem świata i zasiądzie na tronie? Dla kogo w tym roku los będzie łaskawy i pozwoli wspiąć się na podium MŚ?

O półfinały i medale mistrzostw świata siatkarzy zagrają w tym roku same potęgi. Po dwóch tygodniach walki w trzeciej rundzie zmagań mamy mistrzów olimpijskich - Brazylijczyków, mistrzów świata - Polaków, mistrzów Europy - Rosjan, triumfatorów Pucharu Świata - Amerykanów, żądnych sukcesu u siebie gospodarzy - Włochów oraz Serbów, którzy zdołali wskoczyć do grona wielkich, choć w ostatnich latach nie mają na swoim koncie wielkich sukcesów.



W Turynie, w Pala Alpitour, w zasadzie każdy mecz będzie szlagierem, a typowanie wyników będzie niezwykle trudne, bo stawka jest wyrównana i każdy może wygrać z każdym. W trzeciej rundzie zobaczymy sześć meczów o awans do półfinałów, a później starcia o finał i dwa pojedynki medalowe na zakończenie zmagań. Każda z ekip żądna jest końcowego triumfu i może zgarnąć złoto, każda może odpaść już na etapie trzeciej fazy MŚ. Do końca turnieju zostało raptem dziesięć meczów, kto wytrzyma ostatni etap rywalizacji, będzie cieszył się ze zwycięstwa w niedzielę.



Poniżej krótkie wizytówki każdego z finalistów turnieju w Turynie, bo w zasadzie rywalizacja rozpoczyna się na nowo. Kto będzie górą?



Brazylia to aktualny mistrz olimpijski i mistrz Ameryki Południowej, ale też wicemistrz świata. Canarinhos pod wodzą Renana Dal Zotto chcą odzyskać złoto MŚ, które zgarniali trzy razy z rzędu w latach 2002-2010.



Ranking FIVB - 1. miejsce



Sukcesy w MŚ:



1. miejsce - 2002, 2006, 2010



2. miejsce - 1982, 2014



Wyniki w wielkich imprezach od czasu ostatnich MŚ:



Liga Światowa 2015: 5. miejsce

Puchar Świata 2015: nie grali

Mistrzostwa kontynentu 2015: 1. miejsce

Liga Światowa 2016: 2 miejsce

Igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro: 1. miejsce

Liga Światowa 2017: 2. miejsce

Mistrzostwa kontynentu 2017: 1. miejsce

Puchar Wielkich Mistrzów 2017: 1. miejsce



Siatkarska Liga Narodów 2018: 4. miejsce



Bilans w tegorocznych mistrzostwach świata:



7 zwycięstw - 1 porażka, sety: 22:8

Rosja, czyli aktualny mistrz Europy, ma na koncie najwięcej medali mistrzostw świata w historii - 12. Sborna na podium MŚ nie stała jednak od szesnastu lat, w XXI wieku ta sztuka udała się jej tylko raz. Drużyna Siergieja Szlapnikowa ma przerwać niechlubną serię i wziąć podium, najlepiej najwyższy jego stopień.



Ranking FIVB - 4. miejsce



Sukcesy w MŚ:

1. miejsce - 1949, 1952, 1960, 1962, 1978, 1982



2. miejsce - 1974, 1986, 2002



3. miejsce - 1956, 1966, 1990



Wyniki w wielkich imprezach od czasu ostatnich MŚ:



Liga Światowa 2015: 9. miejsce

Puchar Świata 2015: 4. miejsce

Mistrzostwa kontynentu 2015: 6. miejsce



Liga Światowa 2016: 7. miejsce

Igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro: 4. miejsce



Liga Światowa 2017: 6. miejsce

Mistrzostwa kontynentu 2017: 1. miejsce

Puchar Wielkich Mistrzów 2017: nie grali



Siatkarska Liga Narodów 2018: 1. miejsce



Bilans w tegorocznych mistrzostwach świata:



6 zwycięstw - 2 porażki, sety: 21:8

Amerykanie w mistrzostwach świata siatkarzy mają zaskakująco skromny dorobek - tylko dwa medale, a ostatni wywalczony 24 lata temu. Zespół Johna Sperawa to mistrz Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów, trzecia drużyna ostatnich igrzysk olimpijskich i jeden z faworytów MŚ. Dość wspomnieć, że jako jedyny nie przegrał w tegorocznym czempionacie meczu.



Ranking FIVB - 2. miejsce



Sukcesy w MŚ:

1. miejsce - 1986



3. miejsce - 1994



Wyniki w wielkich imprezach od czasu ostatnich MŚ:



Liga Światowa 2015: 3. miejsce

Puchar Świata 2015: 1. miejsce

Mistrzostwa kontynentu 2015: nie grali



Liga Światowa 2016: 6. miejsce

Igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro: 3. miejsce



Liga Światowa 2017: 4. miejsce

Mistrzostwa kontynentu 2017: 1. miejsce

Puchar Wielkich Mistrzów 2017: 4. miejsce



Siatkarska Liga Narodów 2018: 3. miejsce



Bilans w tegorocznych mistrzostwach świata:



8 zwycięstw - 0 porażek, sety: 24:6

Włosi organizują w tym roku mundial, by - tak jak Polska cztery lata wcześniej - wrócić na tron i sięgnąć po złoto. Największym sukcesem Azzurrich w ostatnich latach było wicemistrzostwo olimpijskie, teraz Gianlorenzo Blengini chce ze swoim zespołem wreszcie zdobyć złoto. W MŚ Italia po raz ostatni stała na podium równe 20 lat temu.



Ranking FIVB - 4. miejsce



Sukcesy w MŚ:

1. miejsce - 1990, 1994, 1998



2. miejsce - 1978



Wyniki w wielkich imprezach od czasu ostatnich MŚ:



Liga Światowa 2015: 6. miejsce

Puchar Świata 2015: 2. miejsce

Mistrzostwa kontynentu 2015: 3. miejsce



Liga Światowa 2016: 4. miejsce

Igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro: 2. miejsce



Liga Światowa 2017: 12. miejsce

Mistrzostwa kontynentu 2017: 5. miejsce

Puchar Wielkich Mistrzów 2017: 2. miejsce



Siatkarska Liga Narodów 2018: 8. miejsce



Bilans w tegorocznych mistrzostwach świata:



7 zwycięstw - 1 porażka, sety: 23:6

Serbska kadra długo czeka na triumf w wielkiej imprezie, po raz ostatni wygrała Ligę Światową dwa lata temu. A na mundialowym podium stała w roku 2010, gdy Nikola Grbić - obecny selekcjoner - był jeszcze aktywnym siatkarzem. Serbowie jako jedyny zespół, wśród sześciu najlepszych w MŚ, nie grali na igrzyskach w Rio. I są najniżej w rankingu FIVB, bo dopiero na 11. pozycji.



Ranking FIVB - 11. miejsce



Sukcesy w MŚ:



2. miejsce - 1998



3. miejsce - 2010



Wyniki w wielkich imprezach od czasu ostatnich MŚ:



Liga Światowa 2015: 2. miejsce

Puchar Świata 2015: nie grali

Mistrzostwa kontynentu 2015: 7. miejsce



Liga Światowa 2016: 1. miejsce

Igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro: nie grali



Liga Światowa 2017: 5. miejsce

Mistrzostwa kontynentu 2017: 3. miejsce

Puchar Wielkich Mistrzów 2017: nie grali



Siatkarska Liga Narodów 2018: 5. miejsce



Bilans w tegorocznych mistrzostwach świata:



6 zwycięstw - 2 porażki, sety: 20:12

Polacy to aktualni mistrzowie świata, którzy od 2015 roku nie dotarli do podium żadnej wielkiej imprezy, a ostatnim ich triumfem był właśnie ten mundialowy przed czterema laty. I właśnie po to zatrudniono Vitala Heynena, by wraz z drużyną wrócił na podium i wziął czwarty w historii Biało-Czerwonych medal mistrzostw świata.



Ranking FIVB - 3. miejsce



Sukcesy w MŚ:

1. miejsce - 1974, 2014

2. miejsce - 2006



Wyniki w wielkich imprezach od czasu ostatnich MŚ:



Liga Światowa 2015: 4. miejsce

Puchar Świata 2015: 3. miejsce

Mistrzostwa kontynentu 2015: 5. miejsce



Liga Światowa 2016: 5. miejsce

Igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro: 5. miejsce



Liga Światowa 2017: 8. miejsce

Mistrzostwa kontynentu 2017: 10. miejsce

Puchar Wielkich Mistrzów 2017: nie grali



Siatkarska Liga Narodów 2018: 5. miejsce



Bilans w tegorocznych mistrzostwach świata:



6 zwycięstw - 2 porażki, sety: 21:9