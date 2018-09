MŚ siatkarzy 2018: Włochy - Serbia "na żywo"

Włosi i Serbowie jako pierwsi mierzą się w grupie J siatkarskich mistrzostw świata 2018. Gospodarze są faworytem, ale ekipa z Bałkanów zna doskonale swoich rywali i chce wreszcie ograć ich w wielkiej imprezie, by ruszyć z kopyta po medal MŚ. Rywale polskich siatkarzy - którzy do gry wejdą w czwartek - walczą w turyńskiej Pala AlpiTour. Aktualnie trwa drugi set spotkania.

Włoska kadra była zdecydowanym kandydatem do medalu MŚ i faworytem nie tylko starcia z Serbią, ale i całej polskiej grupy J. Azzurri przygotowali znakomitą formę na imprezę sezonu, starannie zorganizowali turniej, a wszystko po to, by wrócić na podium mundialu, na którym nie stali od dwudziestu lat. W walce o półfinał Italia dość szczęśliwie "wylosowała" Serbów i Polaków, a wszyscy ocenili, że to dla gospodarzy najłatwiejsi rywale. Zespół z Bałkanów chciał więc w środę nie tylko ograć Włochów, ale też pokazać im, że przeliczyli się lekce sobie ważąc ich sportową klasę. Któż mógł lepiej utrzeć Italii nosa, niż zespół, którego największe gwiazdy są bohaterami Serie A1 i dla których Włochy to w zasadzie drugi dom? Na wynik pojedynku bacznie zerkali oczywiście nasi siatkarze, bo obu rywali sprawdzą sami na parkiecie w czwartek i piątek.



Pierwsza wspaniała sceną z meczu Włochy - Serbia wydarzyła się... jeszcze przed meczem, gdy niemal 12 tysięcy kibiców zdzierało swoje gardła śpiewając "Il Canto degli Italiani", czyli hymn Włoch. Takie wsparcie pozwala góry przenosić, czego nasi siatkarze najlepiej doświadczyli przed czterema laty i co będzie wielkim atutem Azzurrich do końca turnieju. I tylko zespoły o wielkiej klasie sportowej będą w stanie przeciwstawić się gospodarzom w Turynie.



Postawili się zrazu Serbowie, którzy po atakach Aleksandara Atanasijevicia i bloku Marko Podrascanina na Ivanie Zaytsevie prowadzili 4:2. Gospodarze szybko wyrównali, bo Filippo Lanza obił blok rywali (6:6), ale Atanasijević zaraz oddał pięknym za nadobne, atak zerwał Osmany Juantorena, a Marko Ivović dorzucił kolejne "oczko" świetną zagrywką (9:6). Gracze włoskiej kadry mieli wielkie problemy z zagrywką rywali, Srecko Lisinac również poczęstował ich asem i do przyjęcia stanął nawet Ivan Zaytsev (7:11). Niewiele to wniosło, Azzurri grali bardzo nerwowo, męczyli się w ataku i nie mieli pomysłu na zatrzymanie serbskiej ofensywy. Po kolejnym błędzie Gianlorenzo Blengini poprosił o przerwę (10:15) i jął uspokajać pełnych emocji, bardzo chaotycznych i niepewnych na parkiecie siatkarzy. A tu po powrocie do gry zaraz Marko Podrascanin dorzucił asa serwisowego i reprezentacja Serbii uciszyła Pala Alpitour (16:10). Cały czas gospodarze mieli problemy w ataku, nie trafiali Zaytsev i Juantorena, zaciął się Filippo Lanza i trzeba było szukać szybko ratunku. Udało się Azzurrim zablokować Ivovicia (12:17), ale zaraz rywale sprezentowali "czapę" Juantorenie i zrobiło się niewesoło (12:19). Serbowie rządzili na parkiecie, Uros Kovacević trafił w dziewiąty metr i było 20:12. Agresywna i bardzo skuteczna gra przyniosła ekipie z Bałkanów triumf 25:15, partię zamknął atakiem z lewej flanki i zagrywką Kovacević.



Polacy z Serbami zmierzą się w grupie J już w czwartek (godzina 20:30). A w piątek odbędzie się decydujące dla wszystkich trzech ekip spotkanie Włochy - Polska, po którym znać już będziemy dwie zakwalifikowane do półfinałów drużyny.



Włochy - Serbia 0:1 (15:25, -:-, -:-) - aktualnie trwa drugi set spotkania



Sędziowali: Andriej Zenowicz (Rosja), Jiang Liu (Chiny)



Widzów: ok. 10 000