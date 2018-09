MŚ siatkarzy. Serbia - USA w meczu o brązowy medal. Na żywo

Finał pocieszenia siatkarskich mistrzostw świata we Włoszech i Bułgarii. Wielcy przegrani półfinałów, czyli Serbia i USA grają w Turynie o brązowy medal. Sprawdź wynik spotkania w eurosport.interia.pl.

Amerykanie, którzy byli jednym z głównym kandydatów do złotego medalu, w półfinale przegrali po pasjonującym boju z Polską 2:3. Serbowie natomiast ulegli w trzech setach Brazylii.

Początek finału pocieszenia to wyrównana walka punkt za punkt. Główne role odgrywali "bombardierzy" obu drużyn Aleksandar Atanasijević z Serbii i Matthew Anderson z USA. Do pierwszej przerwy technicznej w tej potężnej wymianie ciosów górą był Atanasijević. Dzięki niemu ekipa z Bałkanów "odskoczyła" na dwa punkty (8:6). Rozgrywający amerykański Micah Christenson zaczął posyłać piłki do innych zawodników. Skutecznością popisywał się Taylor Sander, który napsuł sporo krwi Polakom w półfinale. Podopieczni Johna Sperawa dołożyli jeszcze blok. Do remisu 13:13 doprowadzili zatrzymując Atanasijevicia. Na drugą przerwę techniczną to jednak Serbowie schodzili w lepszych humorach (16:14). Po powrocie na boisko błąd przekroczenia linii ataku popełnili Amerykanie i Speraw poprosił o czas, żeby uspokoić swoich zawodników. Wyraźnie w ich głowach "siedziała" jeszcze porażka z Polakami. Uwagi selekcjonera pomogły. Siatkarze z USA poderwali się do walki, a kiedy Maxwell Holt efektownie skończył kontrę z krótkiej było 19:19. Dwa niewykorzystane ataki zemściły się na Amerykanach. W ważnym momencie Serbowie wypracowali dwa punkty przewagi. To wystarczyło, żeby zapisali tę partię na swoją korzyść. Ostatni punkt był dziełem Atanasijevicia, który zaatakował mocno po bloku.

O 21.15 rozpocznie się mecz na który czekają polscy kibicie. W wielkim finale "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Brazylią.

Serbia - USA 1:0 (25:23, 5:7 -:-) - trwa II set

Serbia: Nemanja Petrić, Marko Ivović, Nikola Jovović, Aleksandar Atansijević, Marko Podraszczanin, Sreczko Lisinac, Nikola Rosić (libero) oraz Nemanja Majstorović (libero)



USA: Matthew Anderson, Aaron Russell, Taylor Sander, Daniel Mcdonnell, Micah Christenson, Maxwell Holt, Erik Shoji (libero) oraz David Smith



Sędziowie: Paulo Turci (Brazylia) i Nasr Shaaban (Egipt)