Michał Kubiak: Brawa należą się całej drużynie

- Graliśmy bardzo dobrze, wynik był jaki był, ale jesteśmy teraz szczęśliwi i cóż, widzimy się we Włoszech - powiedział na antenie Polsatu Sport po triumfie nad Serbią (3:0) kapitan reprezentacji Polski, Michał Kubiak. Biało-Czerwoni rzutem na taśmę wyszarpali awans do najlepszej szóstki mistrzostw świata i w Turynie zagrają o awans do półfinału MŚ.

Po dwóch porażkach w Warnie nasz zespół odrodził się w kapitalnym stylu i bez straty seta ograł pozbawionych chęci walki Serbów.



- Graliśmy bardzo dobrze, wynik był jaki był - krótko ocenił pojedynek Kubiak.



Nasz kapitan zmagał się w ostatnich dniach z chorobą, ale wrócił na decydujący mecz i zagrał bardzo dobre zawody.



- Nie będę mówić za dużo o moim zdrowiu, nie ma sensu się zagłębiać w ten temat. Brawa należą się całej drużynie, bo zagrała fantastyczny mecz - przyznał zapytany o swoje problemy zdrowotne kapitan Biało-Czerwonych.



Kubiak wrócił jeszcze do meczu z Argentyną (2:3), który mógł dla naszej drużyny oznaczać pożegnanie z turniejem.



- Taki mecz z Argentyną nie powinien się nam przydarzyć, ale się przydarzył. Moim zdaniem zmazaliśmy tę plamę i swoją bardzo dobra grą pokazaliśmy, że należy się nam miejsce w tym turnieju. I dalej w nim jesteśmy - zakończył dumny kapitan Michał Kubiak.



Za: Polsat Sport