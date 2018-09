MŚ siatkarzy 2018: Iran - Polska "na żywo"

Iran i Polska to jedyne niepokonane do tej pory drużyny w grupie D mistrzostw świata siatkarzy. W poniedziałek jedna z drużyn straci to miano, a druga znacznie ułatwi sobie drogę do wygrania zmagań w pierwszej fazie MŚ. Kto będzie górą w meczu, który określany jest jako spotkanie pod napięciem? Początek starcia o godzinie 19:30.

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Iran!

Polacy wygrali jak do tej pory trzy kolejne mecze w Warnie - z Kubą (3:1), Portoryko (3:0) i Finlandią (3:1) - tak samo jak Persowie, którzy bili - Portoryko (3:0), Bułgarię (3:1) i Kubę (3:1). W poniedziałek obie drużyny miały rozstrzygnąć o losach nie tylko zwycięstwa, ale być może i pierwszej lokaty w grupie D. Na pewno jedna z nich po tym meczu dłużej nie będzie nosiła miana niepokonanej.



Historia pojedynków Polski z Iranem jest długa i bardzo barwna. W ostatnich latach często między siatkarzami obu ekip dochodziło do spięć i walki pod siatką, jak podczas igrzysk w Rio czy cztery lata temu w meczu polskich MŚ. Co ciekawe, oba spotkania nasz zespół wygrał 3:2. Czy tak samo będzie w poniedziałek?