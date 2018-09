MŚ siatkarzy 2018: Komplet drużyn w trzeciej rundzie, Polacy zagrają o półfinał

Włosi, Brazylijczycy, Amerykanie, Polacy oraz Rosjanie i Serbowie. Te sześć drużyn awansowało do trzeciej fazy siatkarskich mistrzostw świata i będzie od środy walczyć o awans do półfinałów MŚ. Jako ostatni udział w decydującej rozgrywce w Turynie zapewnili sobie Biało-Czerwoni. Mistrzowie świata ograli Serbów (3:0) i będą bronić złota wywalczonego przed czterema laty w polskim mundialu.

W trzeciej fazie mistrzostw świata siatkarzy sześć ekip - Włosi, Brazylijczycy, Amerykanie, Polacy oraz Rosjanie i Serbowie - trafi do dwóch trzyzespołowych grup. W nich drużyny zagrają w środę i czwartek systemem każdy z każdym, a po dwie najlepsze trafią do półfinałów. Zespoły z trzecich miejsc wrócą do domów, a najlepsza czwórka zagra w sobotę w półfinałach, a w niedzielę w meczach o medale. Decydujące spotkania zostaną rozegrane w turyńskiej Pala Alpitour.



O przydziale drużyn do grup I oraz J w trzeciej fazie MŚ zadecyduje losowanie, które ma się odbyć w Turynie w poniedziałek o godzinie 11:00.



Biało-Czerwoni w grupie na pewno nie trafią na Amerykanów, bo razem z nimi awansowali do szóstki z bułgarskiej części drabinki. Zagramy tedy ze zwycięzcą grupy E - Włochami - lub zwycięzcą grupy F - Brazylią - oraz z jedną ekipą z drugich miejsc. Może być nią Rosja, ale także Serbią, którą gładko ograliśmy w niedzielę w Warnie.



Końcowa kolejność w drugiej fazie MŚ siatkarzy 2018:



Grupa E



Włochy - awans bezpośredni Rosja - "lucky looser"* Holandia Finlandia



Grupa F



Brazylia - awans bezpośredni Belgia Słowenia Australia



Grupa G



USA - awans bezpośredni Iran Bułgaria Kanada



Grupa H



Polska - awans bezpośredni Serbia - "lucky looser"*

Francja

Argentyna



*tzw. "lucky looser", czyli zespół z drugiego miejsca z najlepszym bilansem