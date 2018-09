MŚ siatkarzy 2018: Polacy poznali grupowych rywali w drugiej fazie turnieju

Z Argentyną, Francją i Serbią reprezentacja Polski zagra w drugiej fazie mistrzostw świata siatkarzy. Biało-Czerwoni zmagania w grupie H rozpoczną jako jedyny niepokonany zespół i będą faworytem do awansu. Ten uzyska najlepsza ekipa w stawce oraz zespół z drugiej pozycji, o ile wypracuje wystarczający bilans. Pierwsze spotkanie już w piątek, mecze odbędą się w Warnie.

Siatkarze Vitala Heynena przez pierwszą część mistrzostw świata przeszli jak burza, wygrali wszystkie pięć meczów i zgarnęli komplet 15 punktów. Teraz czeka ich kolejne trudne zadanie, bo w drugiej fazie mundialu rywale będą jeszcze mocniejsi. Nasz zespół zagra w grupie H, która swoje mecze rozegra w Pałacu Kultury i Sportu w Warnie. Nie będą więc musieli Biało-Czerwoni przenosić się do innego miasta, tylko w środę i czwartek - gdy w turnieju zaplanowano dwa dni przerwy - odpoczną i ze spokojem będą mogli przygotowywać się do gry. Na parkiet wrócą w piątek i wtedy zacznie się walka o awans do najlepszej szóstki MŚ.



Rywali łatwych nie mamy, ale na tym poziomie rywalizacji ciężko o innych. Z grupy A do Warny przeniesie się Argentyna, nieobliczalny zespół Julio Velasco, który wygrał dwa mecze w pierwszej fazie turnieju i napsuł sporo krwi faworytom. Z grupy B na Polaków trafili Francuzi, którzy słabo rozpoczęli turniej i zanotowali dwie porażki, a awans uzyskali rzutem na taśmę bijąc Kanadę (3:1) Stephane'a Antigi. Z kolei z grupy C los przydzielił nam reprezentację Serbii, która przegrała tylko raz, z Amerykanami (2:3) i będzie chyba najgroźniejszym rywalem naszych mistrzów świata w walce o pierwsze miejsce.



Pierwsze spotkanie nasz zespół rozegra w piątek o godzinie 16:00 lub 19:30. Kolejne w sobotę i niedzielę, gdy dowiemy się, czy mistrzowie świata będą dalej walczyć w obronie złota. Dokładny terminarz gier FIVB ma podać wkrótce.



Druga faza mistrzostw świata siatkarzy 2018:



Grupa E (Mediolan)



Włochy - 1. miejsce w grupie A

Holandia - 2. miejsce w grupie B

Rosja - 3. miejsce w grupie C

Finlandia - 4. miejsce w grupie D



Grupa F (Bolonia)



Brazylia - 1. miejsce w grupie B

Belgia/Słowenia - 2. miejsce w grupie A

Belgia/Słowenia - 3. miejsce w grupie A

Australia - 4. miejsce w grupie C



Grupa G (Sofia)



USA - 1. miejsce w grupie C

Iran - 2. miejsce w grupie D

Bułgaria - 3. miejsce w grupie D

Kanada - 4. miejsce w grupie B



Grupa H (Warna)



Polska - 1. miejsce w grupie D

Serbia - 2. miejsce w grupie C

Francja - 3. miejsce w grupie B

Argentyna - 4. miejsce w grupie A



