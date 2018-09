MŚ siatkarzy 2018: Polscy kibice w Warnie wierzą w awans siatkarzy

Polscy kibice, którzy przyjechali do Warny na wieczorny mecz biało-czerwonych z Serbami w drugiej rundzie mistrzostw świata siatkarzy, zgodnie wierzą, że podopieczni Vitala Heynena wywalczą awans do "szóstki". By tak się stało muszą pokonać zespół z Bałkanów.

"Czy awansujemy? Nie ma innej opcji" - zaznaczył w rozmowie z PAP Paweł z Jaworzna.

Wraz z grupą przyjaciół przebywa na wakacjach w Słonecznym Brzegu i postanowił na żywo dopingować Polaków.

Przed niedzielną konfrontacją z Serbami, którzy są już pewni awansu do trzeciej rundy, w mediach pojawiły się sugestie, że być może ekipa z Bałkanów zagra drugim składem w niedzielny wieczór, ułatwiając w ten sposób zadanie biało-czerwonym.

- Myślę, że tego nie potrzebujemy. Wygramy po sportowej walce - zaznaczył wspomniany sympatyk z Jaworzna.

Determinacją, by wspierać zespół Heynena na żywo w meczu o życie z wykazała się Bożena z Nowego Sącza i jej mąż.

- Byliśmy wcześniej na dwóch spotkaniach Polaków w pierwszej rundzie. Wracając do kraju kupiliśmy jeszcze bilety na dzisiejsze spotkanie i postanowiliśmy zostać, bo okazało się, że zdążymy wrócić na czas, jeśli od razu po spotkaniu wsiądziemy do samochodu. Czeka nas potem 17 godzin za kółkiem - relacjonowała.

Ona także jest pewna, że biało-czerwoni przejdą do kolejnego etapu zmagań.

- Musi być dobrze. Mam nadzieję, że Michał Kubiak wspomoże zespół - podkreśliła, nawiązując do kłopotów zdrowotnych kapitana drużyny.

Wiarę w sukces i awans ma także w sobie Marta z Łodzi, która przyjechała do Warny specjalnie na mecze obrońców tytułu. Kibicowała im w Pałacu Kultury i Sportu także podczas sobotniego meczu z Francuzami (1:3).

- Jestem dobrej myśli. Liczę, że w decydującym momencie wrócą do dobrej formy - zaznaczyła.

Początek spotkania o godz. 19.40 czasu polskiego.