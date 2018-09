MŚ siatkarzy 2018: Polska - Francja "na żywo"

Polscy siatkarze muszą pokonać Francję w sobotnim meczu grupy H mistrzostw świata, by zachować pozycję lidera i awansować do najlepszej szóstki turnieju. Porażka z Argentyną (2:3) znacznie utrudniła zadanie naszym mistrzom świata, ale nie przekreśliła świetnej gry, którą pokazał nasz zespół w poprzednich meczach. By pozostać w grze o medale trzeba jednak ograć walczących o życie Les Bleus.

Polscy siatkarze potrzebują trzech punktów, by bez oglądania się na innych mieć pewność awansu do czołowej "szóstki" mistrzostw świata. Broniący tytułu Polacy o zagwarantowanie sobie udziału w trzeciej rundzie powalczą z Francuzami.



Biało-Czerwoni w efektownym stylu przeszli przez pierwszą rundę turnieju, zdobywając komplet punktów. Wielu kibiców zakładało, że przepustkę do trzeciego etapu zapewnią sobie już praktycznie w pierwszym pojedynku grupy H z Argentyńczykami. Niespodziewanie jednak po słabej grze ulegli teoretycznie najsłabszemu w tym gronie rywalowi 2:3. Francuzi też w turnieju nie zachwycają, a jeśli nasz zespół ich pokona, wszystko będzie jasne.