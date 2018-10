MŚ siatkarzy 2018. Premier Morawiecki: Fenomenalny sukces

"Fenomenalny sukces, graliście genialnie, cała Polska się cieszy z tego osiągnięcia" - zwrócił się do mistrzów świata w siatkówce premier Mateusz Morawiecki podczas wieczornego spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jak podkreślił szef rządu, zdobyć mistrzostwo świata w tak popularnej grze jak siatkówka dwa razy z rzędu to już "arcymistrzostwo".

"Zrobiliście dla Polski coś wyjątkowego. To wielki prezent na stulecie odzyskania niepodległości" - dodał Morawiecki, który wręczył zawodnikom i całemu sztabowi reprezentacji Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości i okolicznościowe dyplomy.

Prezes Rady Ministrów zapowiedział również dodatkowe dofinansowanie siatkówki. Nie sprecyzował jednak, jaka to będzie kwota, ani konkretny cel. "To już pozostawiam do decyzji fachowcom" - stwierdził.

W rewanżu kapitan zespołu Michał Kubiak przekazał premierowi reprezentacyjną koszulkę z podpisami wszystkich zawodników.

"Oczywiście nie jest to koszulka z finału, bo tę zostawiłem sobie, ale mam nadzieję, że ta też będzie cenna" - powiedział Kubiak, który również podziękował za wsparcie finansowe. "Bez tego na pewno nie byłoby tych sukcesów" - dodał.

Po spotkaniu premier oraz zaproszeni goście udali się na kolację.

W poniedziałek po południu polska ekipa wróciła do kraju z Włoch, gdzie w niedzielę triumfowała w mistrzostwach świata. W finale drużyna trenera Vitala Heynena pokonała Brazylię 3:0, broniąc tytuł sprzed czterech lat i zdobywając trzecie w historii złoto MŚ.

