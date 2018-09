MŚ siatkarzy. Artur Szalpuk: Sędziowie zrobili wszystko, żeby pomóc Włochom

Polscy siatkarze są jedną nogą w półfinale mistrzostw świata. Zwycięstwo w Turynie nad Serbią 3:0 sprawia, że "Biało-Czerwonych" od strefy medalowej dzieli jeden wygrany set. Przyjmujący Orłów Artur Szalpuk ostro skrytykował pracę sędziów w pojedynku z ekipą z Bałkanów.

Podopieczni Vitala Heynena w ciągu kilku dni dwukrotnie mierzyli się z Serbami. Za pierwszym razem w Warnie gładko wygrali 3:0. W tamtym spotkaniu nasi siatkarze grali o życie, a pewni awansu rywale nie stawili oporu. W Turynie sytuacja wyglądała inaczej. Zespół prowadzony przez Nikolę Grbicia pałał żądzą rewanżu, ale znów lepsi okazali się "Biało-Czerwoni". Pojedynek był jednak zacięty. Dwa pierwsze sety rozstrzygnęły się na przewagi. W trzecim Polacy przypieczętowali zwycięstwo w końcówce.



Nie brakowało emocji, nie tylko tych czystko sportowych. W trzeciej partii, tuż przed przerwą techniczną, doszło do spięcia przy siatce między Fabianem Drzyzgą a Uroszem Kovaczeviciem. Obaj zobaczyli czerwone kartki. Pretensje do pracy arbitrów miał Artur Szalpuk, co wyraził przed kamerami Polsatu Sport.



"Strasznie dużo narzekam na tym turnieju na sędziów, ale w tym meczu zrobili wszystko, aby pomóc Włochom, żeby ułatwić im zadanie w piątek. To są dość mocne słowa, ale jeżeli na wideoweryfikacji dwa razy się mylą, to coś nie gra" - podkreślił przyjmujący Orłów. Szalpuk w pojedynku z Serbami zapisał na swoim koncie osiem punktów. Więcej uzyskali: Bartosz Kurek (15), Michał Kubiak (14) i Mateusz Bieniek (12).



"Moim zdaniem Serbowie są generalnie drużyną słabo przyjmującą. Dziś nie zrobiliśmy im takiej szkody, jak w pierwszym meczu. Zagrywka na pewno nam pomogła, ale chyba chłodna głowa mimo dużych emocji, nerwów, które się wkradały, zadecydowała, że dwie zacięte końcówki były dla nas" - dodał.



Z "polskiej" grupy w półfinale są już na pewno Serbowie. O drugie miejsce walkę stoczą w piątek Polacy z Włochami (godz. 21.15). Wystarczy, że "Biało-Czerwoni" wygrają seta z współgospodarzami mundialu i znajdą się w strefie medalowej.



"Zrobiliśmy krok w kierunku półfinału. W piątek trzeba zrobić drugi. Wszyscy wiedzą co musimy zrobić. Musimy wygrać seta, ale my chcemy wygrać mecz. Włosi jeszcze mają szanse. Dla nich jest to bardzo ważny turniej, ale dla nas tak samo" - zakończył Szalpuk.

