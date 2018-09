MŚ siatkarzy. Bartosz Kurek: Nie pamiętam zespołu, który by się tak szybko odbudował

Bartosz Kurek był pod wrażeniem odrodzenia swojej drużyny po dwóch wcześniejszych porażkach w mistrzostwach świata. "Nie pamiętam zespołu, który by się tak szybko odbudował" - zaznaczył po wygranej z Serbią, która dała "Biało-Czerwonym" awans do "szóstki".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ siatkarzy. Polska - Serbia 3:0. Skrót meczu. Wideo © 2018 Associated Press

"Biało-Czerwoni", którzy w pierwszej rundzie zdobyli komplet punktów, skomplikowali swoją sytuację, gdy przegrali dwa mecze w grupie H. W niedzielę byli pod ścianą, ale wrócili do dobrej gry i pokonali Serbów 3:0.



"Nie pamiętam zespołu, który w ważnej imprezie przegrywał, a potem z dnia na dzień tak odwrócił swoją grę. To o czymś świadczy" - podkreślił Kurek.



W niedzielę był najlepiej punktującym zawodnikiem wśród biało-czerwonych - zdobył 20 punktów, w tym pięć blokiem.



"Dobrze się czułem i chciałem jak najbardziej pomóc drużynie. To się udało. Czy to był mój najlepszy mecz w turnieju? Nie wiem. Nie myślę o tym, tylko cieszę się ze zwycięstwa. Najbardziej zaś z tego, że z dnia na dzień zmieniliśmy oblicze zespołu. To się chyba jeszcze nigdy nam nie zdarzyło" - zaznaczył.



W sobotę trener Vital Heynen postawił na eksperymentalny skład, w pierwszej "szóstce" pojawili się zawodnicy, którzy dotychczas grali mniej. Potem Belg rotował składem, ale i tak jego zespół przegrał z Francuzami 1:3. Kurek był wśród zawodników, którzy tego dnia grali mniej.



"Sprawa składu jest płynna. Kto wie, może to, że mogliśmy odpocząć w sobotę, spojrzeliśmy na naszą grę trochę z boku i to nam pomogło" - zastanawiał się.



W poniedziałek Polacy przeniosą się do Turynu, gdzie będą rywalizować w trzeciej rundzie MŚ, a potem ewentualnie także w strefie finałowej.



"Mam nadzieję, że zagramy jeszcze kilka spotkań w tym turnieju i każde kolejne będzie równie dobre jak to z Serbią. A gdzie nas to zaprowadzi? Mam nadzieję, że do ostatniego dnia mistrzostw" - podkreślił atakujący polskiej ekipy.



W poniedziałek odbędzie się także losowanie grup trzeciej rundy.



"Nie interesuje mnie, na kogo trafimy. W tej fazie zmagań nie ma już słabych drużyn" - zastrzegł.



Z Warny Agnieszka Niedziałek

Siatkarskie MŚ 2018 - grupa H (Warna) Lp. Zespół Mecze 1. Polska 8 2. Serbia 8 3. Francja 8 4. Argentyna 8 Zobacz pełną tabelę