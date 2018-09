MŚ siatkarzy. Lekki trening Polaków przed meczem z Włochami

Polacy zaliczyli lekki trening w Pala Alpitour przed wieczornym meczem z Włochami w 3. rundzie mistrzostw świata. Wszyscy siatkarze brali udział w zajęciach, a nieco krócej ćwiczyli Bartosz Kurek i Artur Szalpuk, czołowi gracze środowego spotkania z Serbami.

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Włochy - Polska!

Trener Vital Heynen na zajęcia tradycyjnie dotarł... pieszo. Znany z zamiłowania do długich spacerów szkoleniowiec bez problemu pokonuje dystans ok. 3 kilometrów z hotelu do obiektu, w którym rozgrywane są mecze fazy finałowej MŚ.

Humory biało-czerwonym po efektownym zwycięstwie nad ekipą z Bałkanów na treningu dopisywały. Mocnymi atakami ze środka imponował Jakub Kochanowski, który w środę szybko został zmieniony. Nieco szybciej niż reszta kolegów z boiska zeszli Kurek i Szalpuk. Atakujący położył się na brzuchu i w takiej pozycji oglądał poczynania pozostałych kolegów. Przyjmujący z kolei po zabiegach fizjoterapeutycznych siedział w rogu z okładem z lodu na kolanie.

Podczas treningu podopiecznych Heynena w hali był członek biura prasowego Fabrizio Monari, który chwalił Michała Kubiaka za jego znajomość języka włoskiego.

- Grał w naszej lidze tylko rok, a mówi po włosku bardzo dobrze, nawet lepiej ode mnie. Dla porównania Urosz Kovaczević występuje w Serie A od pięciu lat, a zna pojedyncze słowa. Ale Serb jest po prostu leniwy - skwitował z uśmiechem.

Piątkowe zajęcia miały lekki charakter. Wieczorem "Biało-Czerwonych" czeka drugi mecz z rzędu - w ostatnim spotkaniu grupy J zmierzą się z ekipą Italii. Obrońcy tytułu potrzebują seta, by awansować do półfinału z pierwszego miejsca w tabeli. Pewni miejsca w "czwórce" są już Serbowie oraz dwie drużyny z grupy I - USA i Brazylia.

Terminarz i tabele trzeciej rundy MŚ siatkarzy