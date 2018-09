MŚ siatkarzy. Polska - Argentyna: Kluczowy pojedynek obrońców tytułu

Starcie Polaków z Argentyną będzie miało ogromne znaczenie dla losów naszej reprezentacji w drugiej fazie mistrzostw świata. Jeśli "Biało-Czerwoni" ograją "Albicelestes", będą bardzo blisko awansu do najlepszej szóstki turnieju i zapewnią sobie spory komfort przed trudnymi meczami z Francją i Serbią. Początek meczu w Pałacu Kultury i Sportu w Warnie o godzinie 19:40 czasu polskiego.

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Argentyna!

Pięć kolejnych zwycięstw w mistrzostwach świata siatkarzy to był dopiero początek drogi, którą reprezentacja Polski chce pokonać w Bułgarii i Włoszech. A w zasadzie na razie w Bułgarii, bo na awans do kluczowej części MŚ - która odbędzie się w Turynie - mistrzowie świata muszą zapracować. W grupie H sytuacja jest prosta i dla naszej drużyny niezwykle korzystna. Mecz z Argentyną będzie kluczem do awansu. Jeśli go wygramy, wówczas trzeba będzie w dwóch kolejnych - z Francją i Serbią - zgarnąć jeden punkt. I wtedy już nic nie odbierze Polakom pierwszego miejsca i awansu.



- Skupiam się tylko na ekipie z Ameryki Południowej. Uważam, że będzie ciężko, ale mamy szansę wygrać. Potem dopiero będę myślał o kolejnych rywalach. Spotkanie z Argentyną będzie kluczowe, tak jak w pierwszej rundzie był pojedynek z Iranem. Jeśli wygramy, to zrobimy ogromny krok w kierunku awansu do trzeciej rundy. To nas wyróżnia na tle pozostałych ekip w grupie - zwrócił uwagę selekcjoner Vital Heynen.



Jego ludzie mają nad rywalami nie tylko przewagę zwycięstw i punktów. Jako jedyny zespół w stawce nie podróżowali po pierwszej fazie MŚ. Znają doskonale Pałac Kultury i Sportu w Warnie, w którym wygrali już pięć razy. No i są w świetnej formie. Argentyna gra w kratkę, Francuzi nie zachwycają i sami mówią o słabej formie, a Serbowie rosną, choć można ich pokonać - jak pokazali Amerykanie.



Na razie "Biało-Czerwoni" muszą wykonać pierwszy krok, czyli ograć "Albicelestes". Z Facundo Conte, Cristianem Poglajenem czy Jose Luisem Gonzalezem w składzie. Wszyscy trzej znani są z występów w PlusLidze, wszyscy są kluczowymi siatkarzami w układance Julio Velasco i wszyscy potrafią "odpalić". Ale też nie grają w MŚ tak dobrze, jak sami by sobie życzyli. Męczyli się ze Słowenią i Japonią, oba mecze przegrali i mają poważne przestoje w grze.



- W trakcie turnieju nastąpiła tam zmiana na rozegraniu, cały czas rotują też na środku, ale z meczu na mecz grają coraz lepiej. Siłą napędową tej drużyny jest lewe skrzydło, wówczas - za sprawą Conte - zdobywają najwięcej punktów. Ale i środkowi dostają swoje piłki. Mamy tego rywala dobrze rozpracowanego i jeśli pogramy swoje, to jesteśmy w stanie z nimi wygrać - analizuje statystyk reprezentacji Polski Robert Kaźmierczak.



Jeśli "Biało-Czerwoni" wygrają z Argentyną, a Serbia ogra Francję, w rywalizacji o pierwsze miejsce w grupie H pozostaną tylko Polacy i ekipa z Bałkanów. Wygrana Francuzów też nie będzie dla mistrzów świata niekorzystna, wówczas trzeba będzie im "urwać" punkty i już w sobotę zanotujemy awans. Podstawowy dla naszej drużyny warunek to jednak wygrana z "Albicelestes". Jeśli ją zgarniemy, wówczas "Biało-Czerwonym" uda się wyrównać rekord kolejnych zwycięstw w finałach mistrzostw świata w XXI wieku (po zmianie przepisów w siatkówce), który należy do Brazylii i wynosi 13 kolejnych meczów. Nasz zespół przed czterema laty i w tegorocznych MŚ wygrał już 12 razy. Co ciekawe, od złotego mundialu w 2014 roku z Argentyną Polska grała cztery razy. I wszystkie mecze wygrała.

Skład reprezentacji Polski na MŚ siatkarzy 2018:



rozgrywający: Fabian Drzyzga (Lokomotiw Nowosybirsk), Grzegorz Łomacz (PGE Skra Bełchatów)

atakujący: Dawid Konarski (Jastrzębski Węgiel), Bartosz Kurek (KPS Stocznia Szczecin), Damian Schulz (Asseco Resovia Rzeszów)

przyjmujący: Michał Kubiak (Panasonic Panthers), Artur Szalpuk (PGE Skra Bełchatów), Aleksander Śliwka (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Bartosz Kwolek (Onico Warszawa), Tomasz Fornal (Cerrad Czarni Radom)

środkowi: Mateusz Bieniek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Jakub Kochanowski (PGE Skra Bełchatów), Piotr Nowakowski (Trefl Gdańsk)

libero: Paweł Zatorski (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Damian Wojtaszek (Onico Warszawa)

Początek spotkania Polska - Argentyna o godzinie 19:40 czasu polskiego.



Tabele MŚ siatkarzy

Zdjęcie Reprezentacja Polski / Łukasz Sobala / Newspix

