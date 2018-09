MŚ siatkarzy. Polska - Iran - ważny mecz z bogatą historią w tle

Od momentu, kiedy Iran na stałe zadomowił się w gronie najlepszych siatkarskich drużyn globu, mecze z tym rywalem były dla Polaków bardzo trudne. Wiele razy losy rywalizacji rozstrzygały się dopiero w tie-breaku. Często też dochodziło też do gorących spięć pod siatką. Emocji nie powinno zabraknąć także w Warnie, gdzie w poniedziałek o godz. 19.30 dojdzie do pojedynku między tymi drużynami, który może zadecydować o pierwszym miejscu w grupie D mundialu.

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Iran!

Polacy i Irańczycy są niemal w identycznej sytuacji. Mają na koncie po trzy zwycięstwa, identyczny bilans setów (9-2). "Biało-Czerwoni" wyprzedzają w tabeli poniedziałkowych rywali lepszym stosunkiem małych punktów. Zwycięzca pojedynku będzie miał otwartą drogę, żeby awansować do drugiej rundy z pierwszego miejsca. W nieco lepszym położeniu są Persowie, bo ich na koniec rywalizacji w grupie D czeka starcie z Finlandią. Polacy mają poprzeczkę zawieszoną o wiele wyżej. Na zakończenie pierwszej fazy mundialu czeka ich bowiem pojedynek ze współgospodarzami MŚ Bułgarami. Stawka jest zatem duża. Triumfator grupy ułatwi sobie drogę w dalszych rundach turnieju, a zarówno Polacy, którzy bronią tytułu, i Irańczycy mierzą wysoko.



Przed rozpoczęciem mundialu we Włoszech i Bułgarii wiadomo było, że najgroźniejszymi rywalami Orłów w grupie D będą właśnie Irańczycy i Bułgarzy. To się potwierdziło na boisku. Tak naprawdę mistrzostwa świata zaczynają się dla "Biało-Czerwonych" właśnie od starcia z Iranem. Ten mecz powinien pokazać wartość i siłę kadry prowadzonej przez Vitala Haynena.



Historia starć polsko-irańskich jest długa. W pamięci kibiców utkwiły zwłaszcza dwa mecze - podczas pamiętnych mistrzostw świata w Polsce oraz na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. Cztery lata temu "Biało-Czerwoni" starli się z Persami w drugiej fazie MŚ. Mecz był bardzo ważny, bo Orły trzy dni wcześniej przegrały z USA. Druga porażka mogłaby zamknąć im drogę do upragnionego medalu. Pierwsze dwa sety podopieczni Stephane'a Antigi wygrali nadspodziewanie gładko do 17 i do 16. Wydawało się, że rywale nie są w stanie odwrócić losów rywalizacji. Tymczasem kolejne dwie partie padły łupem Irańczyków. Tie-break to prawdziwy horror, w którym nie brakowało spięć także pod siatką. Zwycięsko z tej wojny nerwów wyszli Polacy, którzy wygrali decydującego seta na przewagi 16:14. Jak się później potoczył dla nas mundial chyba nie trzeba przypominać. Polacy w pięknym stylu zdobyli złoty medal. Na tak wielki sukces czekaliśmy 40 lat.



W igrzyskach w Rio de Janeiro Iran stanął na drodze Polaków w grupie B. I znów oglądaliśmy zacięty pięciosetowy pojedynek. Podobnie jak w MŚ w Polsce, lepiej zaczęli "Biało-Czerwoni". Dwa pierwsze sety rozstrzygnęli na swoją korzyść. Nie potrafili jednak "dobić" rywali w trzecim. Persowie złapali wiatr w żagle. Wyrównali na 2:2 i o zwycięstwie decydował tie-break, który był jeszcze bardziej zacięty niż dwa lata wcześniej. Polacy ponownie przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść w dramatycznej końcówce (18:16). Tuż po ostatnim gwizdku nerwy puściły siatkarzom obu zespołów. Incydent odbił się szerokim echem ponieważ omal nie doszło do rękoczynów, co w siatkówce jest niezwykle rzadkie. Jeden niepotrzebny gest, jedno nieprzychylne spojrzenie i się zaczęło. Pod siatką znaleźli się niemal wszyscy zawodnicy. Atmosfera była tak napięta, że niewiele brakowało, aby doszło do rękoczynów. Udało się jednak rozdzielić zwaśnione grupy. Igrzyska w Rio były nieudane i dla jednych i dla drugich. Polacy i Irańczycy odpadli w ćwierćfinale.



W ostatnich dwóch latach oba zespoły spotkały się cztery razy. W jednym przypadku było to spotkanie towarzyskie, dwa w Lidze Światowej i trzy miesiące temu w Lidze Narodów. W Hoffman Estates w USA Persowie wygrali 3:0.



W poniedziałek w Warnie kolejna odsłona polsko-irańskiej rywalizacji. Kto dziś wyjdzie zwycięsko? Faworyta trudno wskazać. Jedni i drudzy mają swojej atuty. Na pewno emocji, oby tylko tych sportowych, nie zabraknie. Początek spotkania o godz. 19.30.

Tabele pierwszej fazy grupowej MŚ siatkarzy