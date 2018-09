MŚ siatkarzy. Polska - Serbia na żywo

Polscy siatkarze grają w Warnie z Serbami w meczu grupy H mistrzostw świata. "Biało-Czerwoni" muszą wygrać, że awansować do najlepszej szóstki mundialu. Śledź przebieg spotkania w eurosport.interia.pl.

Polacy jak burza przeszli pierwszą rundę mistrzostw świata. Wygrali pięć spotkań i mieli na koncie komplet punktów. Wydawało się, że ich sytuacja jest komfortowa. Wszystko posypało się po niespodziewanej porażce z Argentyną (2:3). W tym spotkaniu obrońcy tytułu mieli aż trzy piłki meczowe. Nie wykorzystali żadnej. Sytuacja w kontekście awansu do najlepszej szóstki mundialu mocno się skomplikowała. Niestety, "Biało-Czerwoni" ulegli także Francji (1:3). Ten wynik sprawił, że podopieczni Vitala Heynena znaleźli się pod ścianą.



Przed decydującym bojem z Serbią Polacy liczyli jeszcze na to, że być może pomogą rywale. Nic takiego nie miało miejsca. "Trójkolorowi" pokonali Argentynę 3:1 i tym samym zepchnęli nasz zespół na trzecie miejsce w tabeli grupy H.



Mecz Polska - Serbia ostatecznie ustali kolejność zespołów w tabeli i rozstrzygnie, kto - Francja czy Polska - pójdzie śladem Serbii i zapewni sobie awans do najlepszej szóstki mistrzostw świata. Polacy, by wziąć awans, muszą z zespołem z Bałkanów wygrać w dowolnych rozmiarach. Porażka będzie oznaczać awans Francuzów.



