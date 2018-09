MŚ siatkarzy. Polska - Serbia na żywo

Polscy siatkarze grają w Turynie z Serbią w meczu trzeciej rundy mistrzostw świata. Śledź przebieg spotkania w eurosport.interia.pl.

Zobacz relację na żywo z meczu Polska - Serbia!

Polacy dopiero rozpoczynają rywalizację w trzeciej rundzie. Serbowie mają już za sobą pierwsze spotkanie. Podopieczni Nikoli Grbicia niespodziewanie wygrali z współgospodarzami MŚ Włochami 3:0. Samo zwycięstwo ekipy z Bałkanów nie jest czymś niezwykłym, ale wyniki poszczególnych setów już tak. Serbowie dominowali na boisku wygrywając do 15, 20 i 18. To była prawdziwa demolka..



"Biało-Czerwoni" zmierzyli się już z Serbami na tym turnieju. Na zakończenie drugiej rundy. W Warnie obrońcy mistrzowskiego tytułu gładko wygrali 3:0 i dzięki temu zapewnili sobie awans do najlepszej szóstki.



Słychać było opinie, że Serbowie celowo przegrali wtedy z Polską przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, wyrzucili za burtę Francuzów, a po drugie chcieli uniknąć w walce o półfinał Rosjan. Grbić zaprzeczył, że coś takiego miało miejsce. Mówił nawet, że chce w trzeciej rundzie trafić na Polaków, żeby się zrewanżować.



"Nie ma żadnego znaczenia, czy oni umierali za wynik czy nie. To nie tak, że oni się położyli. Zagraliśmy bardzo dobry mecz, jeden z lepszych w ostatnim czasie" - stwierdził kapitan Orłów Michał Kubiak. Polacy chcieliby powtórzyć wynik z Warny, który bardzo przybliżyłby ich do wymarzonego półfinału.



Serbowie, żeby znaleźć się w strefie medalowej, potrzebują tylko wygranego seta w pojedynku z "Biało-Czerwonymi", a punktu, żeby awansować do półfinału z pierwszego miejsca w grupie J.

Sytuacja jest jasna w grupie I. W najlepszej czwórce są Amerykanie i Brazylijczycy. Wielcy faworyci turnieju Rosjanie jadą do domu. W meczu ostatniej szansy "Sborna" przegrała z USA 0:3.

Terminarz i tabele trzeciej rundy MŚ siatkarzy