MŚ siatkarzy: Włosi niepewni przed meczem z Polską

Włoscy siatkarze doznali w środę klęski 0:3 z Serbią na inaugurację trzeciej fazy MŚ. W piątek gospodarze muszą pokonać Polaków, by marzyć o półfinale, ale media nie są pewne wygranej. Włoski związek chce zmienić godzinę starcia z Polską.

Dalsze losy włoskich siatkarzy w rozgrywanych w ich kraju, a także w Bułgarii mistrzostwach świata są w rękach Polaków - podkreślają miejscowe media.



Włoska prasa zaznacza, że zwycięstwo z broniącymi mistrzowskiego tytułu Polakami nie będzie łatwe, ale nie niemożliwe. Tymczasem już dziś Polska zagra z Serbią w swoim pierwszym meczu tej fazy.



Komentatorzy sportowi oceniają, że w środę w Turynie włoscy siatkarze wyraźnie ustępowali Serbom, a 15-tysięczna widownia była świadkiem bardzo nieudanego meczu dotychczasowych triumfatorów tej fazy mistrzostw świata.

Na wysokości oczekiwań, stwierdza rzymski dziennik "La Repubblica", nie stanęli przede wszystkim były reprezentant Kuby Osmany Juantorena i Ivan Zaytsev, siatkarz rosyjskiego pochodzenia urodzony na Półwyspie Apenińskim.

Zbyt wielkie były oczekiwania, a siatkarzy sparaliżował strach - stwierdza gazeta.

"Ręce im się trzęsły, a Serbom nie" - podsumowuje "La Repubblica". "Jesteśmy sfrustrowani", powiedział jeszcze przed końcem spotkania trener Włochów Gianlorenzo "Chicco" Blengini, a jeden z zawodników, Massimo Colaci po meczu oświadczył: "Im wszystko poszło doskonale, a nam jak najgorzej".

W czwartek włoscy siatkarze odpoczywają i szykują się do piątkowego spotkania z Polakami.

Tymczasem Włoski Związek Piłki Siatkowej próbuje nakłonić telewizję publiczną RAI, aby zgodziła się na rozegranie go wcześniej, to jest o godz. 17, a nie jak planowano o 21.15. Wtedy "Azzurri" mieliby więcej czasu na odpoczynek przed fazą finałową. Najwyraźniej związek liczy na to, że Włosi wyeliminują Polaków, a nie odwrotnie.

"La Gazzetta dello Sport" nazywa mecz z Serbią "koszmarnym wieczorem", a turyńska "La Stampa" przed meczem z Polską zachowuje optymizm, pisząc, że "jeszcze nie wszystko stracone".

Z Rzymu Sylwia Wysocka

Siatkarskie MŚ 2018 - grupa J (Turyn) Lp. Zespół Mecze Zw. Por. Sety Punkty 1. Serbia 1 1 0 3:0 3 2. Włochy 1 0 1 0:3 0 3. Polska - - - -:- -