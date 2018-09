MŚ siatkarzy. Włoskie media przed meczem z Polską: Wyścig z liczydłem i koszmarem

"Wyścig z liczydłem i koszmarem" - tak włoska "La Gazzetta dello Sport" pisze o piątkowym meczu współgospodarzy mistrzostw świata z Polską, którego stawką jest awans do półfinału. "Włochy potrzebują cudu" - to z kolei fragment z "Corriere dello Sport".

Z grupy J pewni gry w strefie medalowej są Serbowie, z którymi Polacy wygrali w czwartek 3:0. O drugie premiowane awansem miejsce bezpośredni pojedynek stoczą "Biało-Czerwoni" i Włosi. W dużo lepszej sytuacji są obrońcy mistrzowskiego tytułu. Podopieczni Vitala Heynena potrzebują jednego seta, żeby znaleźć się w najlepszej czwórce mundialu i to z pierwszego miejsca. Siatkarzy Italii czeka dużo trudniejsze zadanie.



"Teraz Włochy muszą spróbować pokonać Polskę 3:0 i to różnicą co najmniej 15 małych punktów w trzech setach. Wyścig z liczydłem i koszmarem, że nie można stracić nawet jednej partii, bo inaczej ekipa Blenginiego podzieli los Rosji"- pisze "La Gazzetta dello Sport".



"Ciężko, naprawdę ciężko. Wyraźny sukces Polski w meczu z Serbią sprawił, że potrzebujemy cudu, żeby awansować do półfinału "naszego" Pucharu Świata. Nie wystarczy wygrać 3:0 z obrońcami tytułu. Nie można pozwolić, żeby rywale zdobyli więcej niż 60 punktów w trzech setach. Przeciwko drużynie Vitala Heynena z niesamowitym Bartoszem Kurkiem wydaje się to zadanie tytaniczne. Nigdy nie mów nigdy. W sporcie wszystko jest możliwe" - czytamy w "Corriere dello Sport".



Włosi postawili się takim położeniu, doznając klęski z Serbią 0:3. Zwycięstwo ekipy z Bałkanów nie jest niespodzianką, ale wyniki poszczególnych setów już tak. Siatkarze Gianlorenzo Blenginiego przegrali do 15, 20 i 18.



Początek spotkania Włochy - Polska o godz. 21.15.



Wcześniej, o godz. 17.00, rozpocznie się spotkanie USA - Brazylia, którego stawką jest awans do półfinału z pierwszego miejsca w grupie I. Obie ekipy już wcześniej zapewniły sobie miejsce w "czwórce". Z tej grupy, z mundialem pożegnała się Rosja.



