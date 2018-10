Samolot polskich siatkarzy uszkodzony. Powrót do kraju opóźniony

Samolot, którym mieli wrócić do Polski nasi siatkarze, został uszkodzony na lotnisku w Mediolanie – taką informację przekazał Adrian Kubicki, rzecznik prasowy PLL LOT. Przewoźnik wysyła do Włoch zastępczego embraera.

Samolot, którym mieli odlecieć do Warszawy polscy siatkarze został uszkodzony na płycie lotniska w Mediolanie przez taśmociąg agenta handlingowego.



Linie lotnicze LOT wysyłają po mistrzów świata zastępczego embraera.

"Bezpieczeństwo to priorytet" - napisał na Twitterze rzecznik LOT-u Adrian Kubicki.



Polscy siatkarze rozegrali w niedzielę wieczorem kapitalny mecz w Turynie i w imponującym stylu pokonali w finale mistrzostw świata Brazylię 3:0. To drugi triumf polskich siatkarzy w mundialu z rzędu! Przez całe spotkanie to "Biało-Czerwoni" dyktowali warunki gry.