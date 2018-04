Bayern - Real. Lucas Vazquez i jego własna Liga Mistrzów

Nie było meczu Realu Madryt w tegorocznej fazie pucharowej Ligi Mistrzów, w której Lucas Vazquez nie byłby jednym z bohaterów "Królewskich". Nie inaczej było w środę w Monachium, gdy obrońcy tytułu pokonali 2-1 Real w półfinale, a przy zwycięskiej bramce asystował właśnie 26-letni skrzydłowy. "Marca" nie ma nawet wątpliwości i najbardziej elitarne rozgrywki świata określa "jego własną ligą".

"W poprzednich spotkaniach pucharowych wydawało się, że Real ciągną za uszy Cristiano Ronaldo swoimi bramkami oraz Sergio Ramos umiejętnościami przywódczymi i defensywnymi, jednak wszechstronność Lucasa była tyleż nieoceniona, co niedoceniona. Teraz musi to jednak ulec zmianie. Nie byłoby Realu tak dobrego, gdyby nie Lucas. Musimy zacząć go doceniać" - tak największy hiszpański dziennik sportowy zachwyca się ofensywnym zawodnikiem "Los Blancos".

I rzeczywiście, gdyby przeanalizować obecny sezon madrytczyków w kontekście poprzednich, to właśnie szybki jak wiatr i bardzo mobilny skrzydłowy jest zdecydowanie największą wartością dodaną drużyny Zinedine'a Zidane'a. Przykłady? To on miał decydujący wpływ na przebieg ćwierćfinałowej rywalizacji z Juventusem, bowiem w siódmej minucie doliczonego czasu gry meczu rewanżowego - przy wyniku 0-3, który skutkował dogrywką - to właśnie jego w szesnastce faulował Mehdi Benatia. Cristiano Ronaldo wykorzystał rzut karny i rzutem na taśmę zapewnił drużynie awans do półfinału. Lucas zrobił swoje w 1/8 finału z Paris Saint-Germain, gdy w rewanżu w Paryżu przesądził sprawę piękną podcinką przy bramce Cristiano Ronaldo na 1-0.

"Marca" skupia się jednak na tym, czego trzykrotny reprezentant "La Furia Roja" dokonał w stolicy Bawarii. A dokonał sporo. "Gdy w 67. minucie Dani Carvajal musiał zejść z boiska z kontuzją, to Zidane zdecydował się przesunąć Vazqueza na prawą obronę, a ten oczywiście do samego końca ze swojej roli wywiązywał się wzorcowo. Znakomicie radził sobie w pojedynkach z Franckiem Riberym i potwierdził, że postawienie na niego w miejsce rezerwowych tego dnia Karima Benzemy i Garetha Bale'a było kolejnym mistrzowskim posunięciem francuskiego szkoleniowca" - napisała "Marca" na swojej strony internetowej. "Jeżeli Real wygra Ligę Mistrzów po raz trzeci z rzędu, to Lucas będzie jednym z ojców tego sukcesu" - czytamy w artykule.

Aby Real także w tym roku zwyciężył w Champions League, najpierw musi przejść przez przeszkodę monachijską. A do tego potrzebny będzie rewanż na Santiago Bernabeu, który rozpocznie się pierwszego maja o godzinie 20.45.

