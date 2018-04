Liga Mistrzów. Sergio Ramos będzie mógł zagrać w półfinale z Bayernem

UEFA nie nałoży dodatkowej kary na kapitana Realu Madryt Sergio Ramosa, co oznacza, że będzie on mógł wystąpić w półfinale z Bayernem Monachium.

Przypomnijmy, Ramos oglądał ostatni mecz przeciwko Juventusowi mecz na trybunach Santiago Bernabeu, ponieważ musiał pauzować na żółte kartki. Pod koniec meczu, gdy atmosfera była już bardzo gorąca, zszedł jednak na dół i z tunelu prowadzącego do szatni patrzył na to, co dzieje na boisku.

Istniało ryzyko, jak zostanie to zinterpretowane przez delegata UEFA, ale okazało się, że zawodnik Realu, jak napisano, nie znajdował się na poziomie murawy, wiec sprawa została zamknięta. W innym wypadku groziła mu dodatkowa kara.

Widząc, jakie problemy miała obrona "Królewskich" w przegranym spotkaniu z Juventusem (1-3), obecność doświadczonego kapitana może okazać się niezwykle ważna.

