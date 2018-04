Liga Mistrzów. Trener Realu Zinedine Zidane: To coś szalonego

Zinedine Zidane, trener Realu Madryt, nie miał wątpliwości po dramatycznym spotkaniu z Juventusem Turyn (1-3), rozstrzygniętym dopiero w ostatniej akcji meczu, kto bardziej zasłużył na awans do półfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu Real wygrał 3-0.

Zdjęcie Trener Realu Zinedine Zidane /AFP

- Mówiąc szczerze, mecz z Juventusem był od początku skomplikowany, dlatego, że nie ułożył się po naszej myśli. Tak jest, kiedy traci się gola zaledwie po minucie gry... Stało się dokładnie to samo, co w pierwszym spotkaniu, choć w przeciwną stronę. Juventus znakomicie rozpoczął, a my nie. Ale mimo wszystko uważam, że po tych 180 minutach w dwumeczu zasłużyliśmy na awans. W drugim spotkaniu mieliśmy wiele okazji bramkowych, choć żadnej nie potrafiliśmy wykorzystać. Dlatego musieliśmy się męczyć. Teraz to już nieważne. Jesteśmy znowu na topie. To coś szalonego. Po raz kolejny okazało się, że jeśli mocno wierzysz, na końcu na tym wygrywasz - powiedział trener Realu Zinedine Zidane po zwycięstwie nad Juventusem.

