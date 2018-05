"Neymar będzie ważny dla Realu w przyszłym sezonie"

Paul Breitner, były znakomity niemiecki piłkarz, który występował w Realu Madryt w latach 1974-1977, stwierdził w niemieckiej telewizji, że "Królewscy" będą mieli pożytek z Neymara w przyszłym sezonie. Brazylijczyk jest jednak jak na razie zawodnikiem Paris Saint-Germain.

Neymar został najdroższym piłkarzem świata latem ubiegłego roku. Paris Saint-Germain wykupił brazylijskiego zawodnika z Barcelony za 222 mln euro. Z paryskiej szatni przez sporą część kończącego się sezonu dochodziły sygnały, że gwiazdor nie odnajduje się wśród nowych kolegów. Doszło nawet do publicznego konfliktu z napastnikiem Edinsonem Cavanim.

W pewnym momencie media zaczęły spekulować o transferze Neymara do Realu Madryt, co byłoby bardzo zaskakujące, biorąc pod uwagę to, że dopiero co zmienił klub. Ale były piłkarz "Królewskich" Paul Breitner zasugerował, że do tego dojdzie. - Neymar będzie bardzo ważny dla Realu Madryt w przyszłym sezonie - stwierdził Niemiec w rozmowie z telewizją Sport 1.

26-latek po złamaniu kości w stopie przeszedł operację w Brazylii, gdzie przebywał przez ostatnie miesiące, a do Paryża wrócił w miniony piątek. Kibicom PSG nie podobało się, że typowany do pozycji lidera Neymar nie chciał być bliżej klubu w decydujących momentach sezonu i przypieczętowanie mistrzostwach oglądał zza oceanu. Podopiecznego starał się tłumaczyć trener Unai Emery.

- Neymar po treningu musi wykonać cztery różne zobowiązania marketingowe, co nie jest za dobre, ale trzeba to zrozumieć, bo on jest globalną gwiazdą. Wciąż musi się zaadaptować do Paryża, kolegów, nie tylko Brazylijczyków. To wszystko jest procesem i w PSG staraliśmy się go zintegrować z grupą, żeby czuł się jak w domu - przekonywał hiszpański szkoleniowiec, który odejdzie z klubu po zakończeniu sezonu.

Zdjęcie Neymar / Getty Images