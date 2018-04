Primera Division. Zidane: Nie będzie szpaleru dla Barcelony

Real Madryt nie przywita piłkarzy Barcelony szpalerem, gdy ci zdobędą mistrzostwo Hiszpanii przed majowym "El Clasico". - Nie będzie szpaleru dla Barcelony. Taka jest moja decyzja. Nie rozumiem tego tematu. To Barcelona pierwsza złamała zasadę - zapowiedział Zinedine Zidane, trener "Królewskich".

Zdjęcie Zinedine Zidane, Real Madrid coach /EFE

Real Madryt zagra w niedzielę o 16.15 derby z Atletico. To piłkarze z czerwonej części Madrytu wciąż mogą jeszcze powalczyć z Barceloną o końcowy triumf w LaLiga. Real Madryt ma za to okazję, by prześcignąć "Rojiblancos", ale o nawiązaniu rywalizacji z Barceloną marzyć już raczej nie mogą.

Co zrobić, gdy wygrana Realu Madryt z Atletico przybliży Barcelonę do tytułu? - zapytał na przedmeczowej konferencji prasowej jeden z dziennikarzy. Szkoleniowiec Realu Madryt Zinedine Zidane zapowiedział, że jego piłkarze nie zrobią szpaleru Barcelonie przed pierwszym gwizdkiem majowego "El Clasico".

- Taka jest moja decyzja. Nie będzie szpaleru. Barcelona zerwała tradycję, gdy nie uhonorowała nas po klubowych mistrzostwach świata, więc o czym my mówimy. Skupiamy się na odrabianiu punktów - powiedział Francuz.

Los Blancos walczą o drugi stopień podium w LaLiga, zdążyli już odpaść z Pucharu Hiszpanii. Wciąż są w grze o ponowną obronę trofeum Ligi Mistrzów. Real Madryt zagra w środę rewanż 1/4 finału z Juventusem. Hiszpanie wygrali w Turynie 3-0 i są niemal pewni awansu do półfinału.

