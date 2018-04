Real ceni wyżej Kane’a niż Lewandowskiego?

Napastnik Tottenhamu Harry Kane jest jednym z głównych celów transferowych Realu Madryt. Tak przynajmniej twierdzi były prezes hiszpańskiego klubu. Ramon Calderon, który był głową Królewskich w latach 2006-2009, wymienił Anglika, a potem dopiero Roberta Lewandowskiego.

Calderon w rozmowie z The Sun stwierdził, że Los Blancos mają cały czas oko na reprezentanta Anglii. Wspomniał także o tym, że mimo tego pozyskanie Kane’a nie będzie należało do najłatwiejszych zadań.

- Głównym celem Realu Madryt jest bez wątpienia Kane. Jeżeli chcą zawodnika na kolejne pięć czy sześć lat, zgłoszą się po niego, ale prezes Spurs Daniel Levy pewnie będzie chciał za niego fortunę – stwierdził działacz, pod którego sterami Real zdobył dwa mistrzostwa Hiszpanii.

Były prezes (także sekcji koszykarskiej) powiedział również, że podobna sytuacja jest z innym potencjalnym nabytkiem Robertem Lewandowskim. Dodał jednak, że obaj zawodnicy sami stwierdzą, gdzie jest ich przyszłość.

- Z tego co wiem, Tottenham nie za bardzo chce go puszczać, ale Bayern także podkreśla, że Lewandowski nigdzie nie ma zamiaru się wybierać. Dyrektor wykonawczy Karl-Heinz Rummenigge powiedział, że może pójść o zakład, że on w kolejnym sezonie będzie grał w Monachium, ale słyszeliśmy to już wiele razy. Moje doświadczenie podpowiada, że to do samego piłkarza będzie należała ostateczna decyzja - zakończył.



