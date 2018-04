Real Madryt. Kontuzja Carvajala inspiracją dla Zidane’a

Dobra dyspozycja Lucasa Vazqueza na prawej obronie w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium powoduje, że Zinedine Zidane postawi na to rozwiązanie w rewanżu na Bernabeu. Pomocnik „Królewskich” w decydujących momentach sezonu jest bardzo pomocny zespołowi.

Pierwsze spotkanie w Monachium dało dobrą zaliczkę przed rewanżem na Santiago Bernabeu. Real wygrał na wyjeździe 2-1 po golach Marcelo i Marco Asensio. Gorszą wiadomością jest kontuzja Daniego Carvajala. Podstawowy prawy obrońca „Los Blancos” doznał urazu mięśnia udowego, który wyklucza go z meczu Ligi Mistrzów. W drugiej połowie jego pozycję zajął wycofany Lucas Vazquez i spisał się lepiej niż dobrze.

Problemy w defensywie w drużynie Zinedine’a Zidane’a rozwiąże Vazquez. Po sobotnim zwycięstwie w LaLiga z Leganes 2-1 dziennikarze pytali, na kogo postawi trener w rewanżu z Bayernem. - Może być to Lucas. Nacho nie trenuje z nami, dlatego nie mogę brać go pod uwagę na rewanż we wtorek - tłumaczył francuski szkoleniowiec.

Inną opcją jest zaledwie 19-letni Achraf Hakimi, który wystąpił tylko w ośmiu meczach ligowych. - Achraf jest tu z nami, jest młody i jeszcze wielkie chwile przed nim. Musimy umiejętnie wprowadzać go do składu. Uczy się, a z Leganes zagrał bardzo dobrze. Zobaczymy we wtorek, co się wydarzy - dodał Zidane.

